Rusia confía en la pronta normalización de las relaciones con Grecia

SVETLOGORSK, RUSIA (Sputnik) — Rusia no emprendió ninguna acción que perjudicara las relaciones con Grecia y espera que todo vuelva pronto a su cauce normal, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

"Quiero subrayar que Rusia no emprendió ninguna acción que condujera a la degradación de las relaciones ruso-griegas… Al contrario, abogamos por el desarrollo multilateral de la cooperación con Grecia y confiamos en que la actual situación vuelva pronto a su cauce normal", dijo en una rueda de prensa.

Zajárova subrayó que Moscú "está dispuesto a mostrar paciencia y responsabilidad en bien de los pueblos de los dos países".

También recordó que Rusia jamás ha intervenido en los asuntos internos de Grecia.

"Rusia nunca ha intervenido en los asuntos internos de Grecia ni en su política exterior y quienes dicen eso no son verdaderos amigos de Grecia", indicó la diplomática rusa.

Zajárova aseguró que la cooperación que mantienen Rusia y Turquía no va dirigida contra ningún tercer país.

"Ya hemos declarado en todos los niveles que Rusia no coopera contra nadie y que su cooperación con Turquía, en particular, no está dirigida contra terceros", apuntó la portavoz de la Cancillería rusa.

La semana pasada Grecia decidió expulsar a dos diplomáticos rusos y prohibió a otros dos el ingreso al país por "acciones ilegales contra la seguridad nacional".

Rusia refutó estas acusaciones y respondió de manera simétrica.

Acto seguido, la Cancillería griega hizo unas declaraciones en las que llamó a Rusia "amiga de armas de Turquía" y calificó de "arbitrarias y vengativas" las contramedidas de Moscú.

Atenas además acusó a Rusia de ignorar los intereses griegos en la política internacional.