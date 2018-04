Rusia anticipa un ataque cibernético del Reino Unido

LONRES (Sputnik) — La creciente hostilidad del Gobierno de Theresa May hacia el Kremlin hace temer el lanzamiento de un "masivo ataque cibernético del Reino Unido contra Rusia", según advirtió el embajador Alexandr Yakovenko en una conferencia de prensa en su residencia oficial de Londres.

"Aumenta la impresión de que se está preparando al público británico para un masivo ataque cibernético del Reino Unido contra Rusia, el que se presentará como una respuesta, aunque realmente será un no provocado uso de fuerza", declaró el diplomático.

El embajador recordó que la primera ministra británica "no ha denegado la posibilidad" de lanzar una "ofensiva" electrónica contra Rusia y denunció que el Gobierno conservador está "constantemente acusando" a Moscú de interferir sistemas informáticos de otros países.

Londres rechaza dialogar con Moscú sobre ciberseguridad de igual forma que se niega a dar respuesta a las cuestiones planteadas por la legación rusa en torno al envenenamiento en el Reino Unido de Serguéi y Yulia Skripal o al asesinato de Nikolái Glushkov , los tres ciudadanos rusos, según reiteró el Embajador.

Para reafirmar el clima de gélidas relaciones, el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha declinado reanudar conversaciones con el representante del Gobierno ruso en Londres.

"He recibido la respuesta de la Cancillería y he llegado a la conclusión de que el ministro Boris Johnson no está dispuesto a abordar las relaciones bilaterales ni a contestar siquiera las preguntas que les planteamos", confirmó Yakovenko en su encuentro con periodistas de distintos países.

El embajador acusó a Reino Unido de infringir las convenciones internacionales en el caso Skripal y en la justificación del ataque tripartita en Siria del pasado 14 de abril.

"El Gobierno británico continúa violando el Derecho internacional y rechaza ofrecernos la oportunidad de verificar el paradero y los deseos de nuestros compatriotas", denunció en relación con el ex doble espía y su hija.

En la última iniciativa diplomática se ha requerido autorización para que médicos rusos examinen a Yulia Skripal y se insiste en el acceso consular a la nacional y residente en Rusia hasta el pasado 4 marzo, que ya recibió el alta hospitalaria pero su ubicación actual no ha sido desvelada.

"Asumiendo todos los hechos tenemos ahora más razones para calificar la situación como el secuestro de dos nacionales rusos", declaró el embajador ante medios británicos y extranjeros.

El diplomático retomó las sospechas sobre la manipulación de los hechos para "acusar a Rusia" en el clima de perenne "provocación".

advirtió de que la investigación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) "carece de transparencia" y está enfocada a "apoyar los resultados británicos", con los inspectores siguiendo las instrucciones del Reino Unido.

"Rusia no aceptará simplemente cualquier conclusión hasta que permitan a nuestros expertos acceso a las víctimas y nos proporcionen todos los materiales de los análisis de los expertos de la OPAQ y los ficheros completos de la información genuina sobre el incidente que están a disposición del Reino Unido", demandó.

La embajada de Rusia ha convocado al menos tres conferencias de prensa con medios extranjeros desde el incidente de Salisbury, el pasado 4 de marzo.

Al mismo tiempo ha publicado en su web un informe propio sobre el ataque con los datos conocidos y las cuestiones sin responder del Gobierno conservador, que se acercan al medio centenar, según lamentó Yakovenko.