Embajador ruso denuncia la falta de transparencia en trabajo de la OPAQ sobre caso Skripal

"Los expertos de la OPAQ que estuvieron en el Reino Unido, no se encontraban en el país conforme a los procedimientos de la OPAQ, no era un formato estándar, aquí no vemos transparencia, ellos actuaron bajo el control de la parte británica", dijo en una rueda de prensa en Londres.

Precisó que los expertos de la OPAQ "examinaron solo los lugares a los cuales las autoridades británicas les permitieron el acceso".

© Sputnik / Grigory Sysoev Lavrov revela detalles de la investigación de la OPAQ sobre el caso Skripal

Además la embajada rusa en Londres no está satisfecha con el nivel de de cooperación con el Gobierno británico en la investigación de la muerte del exiliado ruso Nikolái Glushkov, declaró Alexandr Yakovenko.

"No estamos satisfechos con el nivel de cooperación con las autoridades británicas, es evidente que se infringe la legislación internacional, Rusia tiene el derecho legal a participar en la investigación (del caso de Glushkov) y recibir información al respecto", dijo en una rueda de prensa.

El diplomático ruso señaló que Rusia no recibe respuestas de las autoridades británicas a las propuestas de cooperación no solo en las investigaciones de los casos de Skripal y Glushkov, sino también en el ciberespacio.

"Concluimos que el Gobierno británico no está interesado en mantener un diálogo constructivo", indicó.

Te puede interesar: Cómo los casos 'químicos' quiebran el actual orden mundial

A principios de marzo pasado, Serguéi Skripal, un exoficial de la inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia fueron hallados inconscientes cerca de un centro comercial en la ciudad británica de Salisbury.

© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas ¿Por qué se le ve el plumero a la última versión británica sobre el Novichok?

La policía estableció que los dos fueron envenenados con una sustancia tóxica de acción neuroparalizante.

Nada más abierta la investigación, que según Scotland Yard se prolongarápor varios meses, Londres responsabilizó a Rusia de estar detrás del supuesto intento de envenenamiento de los Skripal, alegando que la sustancia procede de Rusia, pese a que su origen exacto sigue sin establecerse.

El 12 de abril la OPAQ presentó un informe en el que confirmaba "las conclusiones del Reino Unido en relación con la identidad de la sustancia química usada en Salisbury" aunque no presentó información alguna sobre la procedencia de la sustancia.

Además: El Reino Unido admite que la OPAQ no determinó la procedencia del veneno contra Skripal

© Sputnik / Evgeny Odinokov Lavrov afirma que la Convención de Armas Químicas no prohíbe la sustancia del caso Skripal

El 14 de abril, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, presentó datos del laboratorio suizo de Spiez, que participó en la investigación de la OPAQ, según los cuales en la sustancia utilizada en el ataque a los Skripal se encontraban restos de una arma química del tipo BZ, creada en Estados Unidos y usada por esa nación norteamericana, el Reino Unido y algunos otros países de la OTAN.

Sin embargo, el director general de la OPAQ, Ahmet Uzumcu, declaró que en las muestras tomadas en Salisbury no se detectó la sustancia BZ.