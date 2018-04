Ministro belga llama a un diálogo con Rusia para solucionar conflicto sirio

"Debemos ser conscientes de que este diálogo no es fácil, no estamos de acuerdo con Rusia en una serie de cuestiones, en particular sobre Ucrania y sobre cómo resolver el asunto sirio, pero debemos entablar un diálogo si queremos llegar algún día a una solución política", dijo Reynders a la emisora RTBF.

El debate sobre la situación en Siria después de los ataques con misiles a ese país y el caso Skripal centrarán la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo este lunes.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Medios occidentales: Rusia ganó sin un solo disparo

EEUU, Francia y Reino Unido lanzaron la madrugada del sábado 14 de abrildirigido contra tres instalaciones —dos, al oeste de Homs y una en la zona de Damasco— que, según el Estado Mayor Conjunto de EEUU, están relacionadas con un supuesto programa clandestino sirio de armas químicas.

Según el Pentágono, fue una represalia puntual por el presunto ataque químico en Duma, que tanto Damasco como Moscú han calificado de una provocación y un montaje.

El presidente ruso, Vladímir Putin, condenó en términos enérgicos el ataque que calificó de una agresión de EEUU y sus aliados contra "un Estado soberano que está en la primera línea de la lucha contra el terrorismo".