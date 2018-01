Líder de los socialistas españoles viajará a EEUU para explicar el caso catalán

El secretario general del PSOE hablará en la California Southern University de los últimos acontecimientos en Cataluña, informa el diario ABC.

A las 18.00 horas (hora local) Sánchez dará una conferencia titulada 'The Spanish Crisis: Alienation and Polarization in Europe' (La crisis española: alienación y polarización en Europa).

Posteriormente participará en un coloquio con Manuel Pastor, Nina Rathbun y Jacob Soll, moderado por Robert M. Shrum.

El 26 de enero, el político socialista se reunirá con líderes de la comunidad latina a las 12.30 horas (hora local) antes de regresar a España.

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referendo pactado.

Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central.

