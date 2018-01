Delegación de Rusia no asistirá a la próxima sesión de la PACE

MOSCÚ (Sputnik) — La delegación de Rusia no participará en la próxima sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) prevista para este mes de enero debido a la falta de garantías de que no se violarán sus derechos, declaró el vicepresidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Piotr Tolstói.

"La Federación de Rusia no enviará en enero su delegación a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debido a que la condición más importante para nuestro trajo allí — las garantías de no discriminación de los derechos de las delegaciones nacionales — no se introdujo en el reglamento de esa organización", dijo Tolstói citado en un comunicado publicado en el sitio web de la Duma.

En lo que se refiere a las consultas sobre ese tema con los miembros de la PACE, destacó que se celebraron y seguirán celebrándose "para convencer a los colegas de que cualquier discriminación de las delegaciones nacionales dañe la misma organización".

"Intentamos convencer a los líderes de los grupos políticos y empleados de la Secretaría de la PACE de la necesidad de cambios sustanciales en la labor de la organización", concluyó el legislador.

A finales de abril de 2014, la PACE privó a la delegación rusa del derecho a voto después de que Crimea se reincorporara a Rusia.

A finales de junio de 2017, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, anunció al secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, la suspensión de la contribución al Consejo de Europa para el año 2017 hasta que no se restituyan totalmente los derechos de la delegación nacional.

Rusia es uno de los principales contribuyentes al presupuesto de la organización, en 2016 le destinó más de 30 millones de euros.