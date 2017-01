Exembajador de México en Washington pronostica agresiones de Trump

Con el próximo gobierno republicano habrá "una muy mala relación, tal vez de las peores que México haya tenido con Estados Unidos, que nos va a estar agrediendo y hostigando", dijo el diplomático que desempeñó el cargo de septiembre de 2015 hasta abril de 2016.

"Lo que nos toca es abrir negociaciones secretas con Alemania, Japón, Francia, China y Brasil, con quienes pueden sustituir a EEUU, todos los países a los que Trump está amenazando serán nuestros amigos", recomendó el diplomático en entrevista con el semanario Proceso desde Boston, EEUU.

Basáñez afirma que Luis Videgaray, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto "no tiene el mejor perfil" para negociar con Trump, que designará a "una serie de hampones" contra quienes México debería designar a un hombre duro.

"Ese es el problema, a Luis Videgaray no le queda el papel de quien debe alzar la voz", dijo el exembajador al principal semanario político de México.

Videgaray renunció en septiembre pasado por idear y organizar la visita de Trump a México, a través del yerno del magnate, Jared Kushner, que terminó en una controversia pública con el mandatario mexicano, pero regresó al gabinete presidencial como canciller en los primeros días de 2017, tras el triunfo del millonario neoyorkino.

"Que Trump piense que el nombramiento del nuevo canciller es un éxito de sus acciones, no conviene para la mejor estrategia de defensa de México, no me parece conveniente mantener una posición de colaboracionismo, de entreguismo", puntualizó el diplomático.

Trump actúa en el entorno político como en los negocios: "Utiliza la agresividad, la arrogancia y la grosería para amedrentar y endurece su postura cuando ve debilidades en la contraparte", sostiene Basáñez, quien fue embajador siete meses en Washington, durante el ascenso de la campaña del magnate republicano, entre ataques verbales a los migrantes mexicanos, a quienes calificó de "criminales " y "violadores".

Negociaciones comerciales

México deberá buscar nuevos socios si el presidente electo, que asumirá el cargo el viernes, eleva los aranceles a las empresas automotrices que producen autos en México, como Ford, General Motors, Toyota, y el fin de semana también BMW.

"Si Trump pone 35% de aranceles a las exportaciones de México, nos obligará a buscar otros socios, nos guste o no nos guste tendremos que hacerlo", anticipó el diplomático al comentar que México vende a EEUU más del 80 por ciento de sus exportaciones totales, de un comercio bilateral que sumó 530.000 millones de dólares en 2015.

En cuanto a las amenazas de deportaciones masivas de mexicanos, dijo que "la defensa de los 36 millones de mexicanos aquí (en EEUU) la hacen los cónsules, me hubiera gustado que le aumentaran el presupuesto a los consulados para dar una batalla jurídica y hacerle difícil el camino a las intenciones de Trump".

Basáñez ocupó el cargo durante el ascenso del magnate en su campaña por la Casa Blanca, cuando comenzaron sus ataques a México, pero durante los meses que ocupó el cargo en la capital estadounidense, las diferencias de Basáñez con la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu se exacerbaron, dice el reporte del corresponsal de la revista en EEUU.

La jefa de la diplomacia mexicana ni siquiera tomaba las llamadas del embajador: "En los ocho meses que estuve como embajador no pude tener cinco minutos con ella, nunca", reveló el exrepresentante ante el gobierno estadounidense, quien ahora es profesor en Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia, de la Universidad de Tufts.

Ruiz Massieu tomó decisiones "nefastas" bajo las instrucciones de su tío, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, afirma Basáñez, quien afirma que sus planes fueron desestimados.

"La familia Salinas tenía mucha preocupación respecto a Hillary Clinton, porque había sido muy enfática sobre el cumplimiento del Estado de derecho, la campaña anticorrupción y el respeto a los derechos humanos", explicó el exembajador.

"Estos tres pilares de Hillary, a los Salinas simplemente no les va", sostiene Basáñez.

La peor acción de la excanciller Ruiz Massieu fue el cambio de adscripción de 35 de los 50 cónsules de México en EEUU en febrero pasado, en pleno ascenso de Trump.

Basánez propuso utilizar la red consular mexicana y formar un equipo con los ex embajadores y los embajadores eméritos para diseñar las mejores estrategias contra Trump, pero la canciller "jamás quiso", lamentó.

Los cónsules mexicanos se apoyan en unas 500 confederaciones, que cuentan con el respaldo de 5.000 clubes de migrantes mexicanos en todo EEUU, "es una red poderosísima, existen además siete organizaciones nacionales de latinos, las cuales son muy activas a nivel político", reveló el exjefe de la legación en Washington.

"Los cónsules en sus adscripciones ya conocen toda la red local, este cambio —ordenado por la excanciller— fue nefasto, ahí me empezó a nacer la sospecha de que la familia Salinas estuviera de alguna forma conectada con Trump", afirma.

"Me pareció un movimiento muy dañino para México", reveló Basáñez en sus explosivas declaraciones.

La respuesta de la canciller a los planes de Basáñez para movilizar los consulados fue que México no debía intervenir en la política interior (de EEUU).

"Pero yo no estaba interviniendo en política interior, estaba protegiendo a los mexicanos", argumentó.

Finalmente, cuando advirtió a la cancillería sobre la posibilidad de que Trump ganara la candidatura del partido y probablemente, la Presidencia mexicana le respondió: "¿Cómo crees eso?, es imposible".