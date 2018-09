El momento de la verdad: los aviones invisibles deberán enfrentarse a los S-300

Hasta la fecha los debates acerca de los S-300 rusos en Siria han sido más bien de carácter especulativo.

Los sirios y sus partidarios esperan que la presencia de los sistemas antiaéreos más avanzados sirva como una medida de disuasión contra Israel y otras fuerzas aéreas hostiles.

Los israelíes, al reconocer el riesgo creado por los S-300, aseguraron que el envío de los sistemas no va a detener sus ataques contra los 'objetivos iraníes' en el país árabe. Así, un choque está básicamente asegurado.

Para Alexandr Sítnikov, columnista del medio ruso Svobodnaya Pressa, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo será este enfrentamiento?

La defensa

Los S-300 enviados a Siria no van a cubrir el país entero, pero sí podrán proveer una mayor defensa en lugares estratégicos, como las zonas fronterizas y las costas.

Además, los sofisticados radares de los nuevos sistemas podrán gestionar más eficazmente los misiles de los sistemas existentes, como los S-125 y S-200, así que éstos también se harán más letales contra posibles incursiones.

Finalmente, la integración más profunda del Ejército sirio con los sistemas de control del contingente ruso en Siria va a proporcionar un tiempo de reacción más rápido, dado que la etapa de confirmación de blancos no será necesaria.

La ofensiva

En cuanto a las capacidades ofensivas de los posibles agresores —los israelíes están dotados con armas modernas de EEUU—, hace falta un análisis más profundo:

"Los sistemas S-300, por muy buenos que sean, son armas de la generación anterior. Y los pilotos israelíes van armados con la tecnología más avanzada hoy en día. Uno no debería tomar por tontos a los ingenieros militares de Israel y EEUU", advierte Sítnikov.

Así, en su opinión, está por ver cómo será el resultado del choque entre las unidades antiaéreas sirias y los aviones israelíes.

Los puntos vacíos

Mientras los analistas extranjeros no suelen dudar que los aviones de la generación 4, como los F-16 y F-15 sean una presa fácil para los S-300, esta ecuación no toma en consideración la lucha radioelectrónica —los israelíes son famosos por tener proyectos prometedores en este ámbito—, así como los misiles antirradar, recuerda el autor.

Pero la cuestión más crítica es si los radares de los S-300 pueden apuntar y disparar contra un F-35, el avión más sofisticado de Israel y posiblemente del mundo hoy en día.

Los militares y analistas de EEUU consideran que los F-35 son invisibles o, como mínimo, muy difíciles de detectar para los S-300. Al agregar el factor de las interferencias deliberadas, la posibilidad de que esos sistemas no puedan con los cazas furtivos irá elevándose.

"No quiere decir que los S-300 no van a ver los F-35 en el cielo. Quiere decir que existe el riesgo de no poder detectarlos en condiciones de fuertes interferencias y lucha radioelectrónica", detalla el autor.

El asunto se va agudizando por el peso que una derrota o una victoria implica para cada parte, explica.

Si los S-300 no logran derribar los aviones furtivos, la imagen de la tecnología rusa se verá gravemente perjudicada.

Si Israel pierde un F-35 por este sistema, el mito de la invencibilidad de las costosas naves será destrozado.

¿Aplazar la hora de la verdad?

Hay otro argumento para tener en cuenta y es el temor de EEUU de revelar las capacidades furtivas reales de los F-35, sugiere el autor.

Es posible que el Pentágono pida a Israel que se abstenga de usar los sofisticados aviones en sus ataques aéreos en Siria para privar a los sirios y los rusos de información valiosa sobre los F-35.

Con estos datos, sin importar los resultados de la contienda, los ingenieros rusos podrán mejorar sus sensores y ser más eficaz a la hora de detectar los aviones furtivos en el futuro.

"Es probable que Israel y EEUU lo hayan discutido, y que Tel Aviv opte por usar los F-16 y F-15 convencionales en sus futuros ataques aéreos en el territorio sirio", opina el autor.

En este caso, las Fuerzas Aéreas israelíes usarán una amplia gama de métodos para lograr sus objetivos, desde utilizar los sistemas de lucha radioelectrónica, realizar incursiones desde zonas poco protegidas a imitar los transpondedores extranjeros para hacer pasar sus aviones por los de otros países.

"La potencia de los S-300 sola no será suficiente en una contienda con un enemigo inteligente y astuto", sentencia Sítnikov en conclusión.