Erdogan destaca la buena implementación del acuerdo turco-ruso sobre Idlib

"Las cosas [en Idlib], aparentemente, marchan bien, ayer [el 27 de septiembre] unos 60.000 refugiados regresaron a sus casas (…), otorgamos mucha importancia a la tarea de requisar armas pesadas de los grupos radicales en Idlib, la mayor parte de la carga recae sobre los hombros de la inteligencia turca", dijo citado por el periódico Hurriyet.

Señaló que Turquía y Rusia abordaron el tema de posible participación turca en la restauración de Siria, y agregó que planea debatirlo también con la canciller alemana, Angela Merkel, durante su pronto encuentro en Berlín.

A la vez, Erdogan expresó la esperanza de que Damasco no vaya a lanzar una operación militar en Idlib.

"Esperamos que esto no suceda, esta es la promesa que nos dio Putin", señaló.

El 17 de septiembre, los líderes de Rusia y de Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, reunidos en Sochi, acordaron establecer para el 15 de octubre una zona desmilitarizada en Idlib en la línea de separación entre la oposición armada y las tropas sirias.

La zona estará controlada por las tropas turcas y la policía militar rusa.

La gobernación de Idlib, en el noroeste de Siria, fue ocupada en 2015 por varios grupos terroristas, entre ellos el Frente al Nusra, también conocido como Hayat Tahrir al Sham, prohibido en Rusia.

En virtud de los pactos entre las facciones insurgentes y Damasco, se fueron trasladando a Idlib los grupos que se negaron a abandonar la lucha armada durante las operaciones antiterroristas de Alepo, Homs, Guta Oriental, Deraa y Al Quneitra.

En 2017, Idlib pasó a integrar una zona de distensión patrocinada por Turquía.

Damasco declaró en julio pasado que se reservaba el derecho de usar la fuerza militar para liberar Idlib si los insurgentes rechazan el proceso de reconciliación.

Situación en Manbij

Asimismo, Recep Tayyip Erdogan acusó a Estados Unidos de no cumplir sus promesas de retirar las fuerzas de autodefensa de los kurdos sirios (YPG) de la ciudad de Manbij, en el noreste de Siria.

"Estados Unidos no ha cumplido la hoja de ruta y el calendario para Manbij, las YPG no abandonaron esta región, Estados Unidos no cumplió sus promesas", dijo.

Erdogan culpó a EEUU de aumentar su presencia militar en el norte de Siria "junto con una organización terrorista" y agregó que Turquía está tomando medidas de respuesta en la provincia de Idlib.

Preguntado sobre si Turquía realizará una operación conjunta con Rusia en los territorios al este del Éufrates controlados por las YPG, Erdogan dijo que este tema por el momento no figura en la agenda.

"Pero no puedo decir que esto no suceda, veamos cómo va la situación", afirmó.

El pasado 4 de junio, Turquía y EEUU aprobaron una hoja de ruta para estabilizar la situación en Manbij, liberada de ISIS (organización prohibida en Rusia y otros países) por las milicias kurdas YPG en junio de 2016.

Según el documento, las fuerzas kurdas deberían retirarse de la ciudad, ya que Turquía considera a YPG una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, al que considera terrorista.

El Ejército turco comenzó a patrullar en el área de Manbij el 18 de junio, mientras que las autoridades sirias están categóricamente en contra de la presencia de las fuerzas turcas y estadounidenses en la ciudad.

El Ministerio de Exteriores sirio calificó la situación en Manbij como una violación de las resoluciones de la ONU.

