Rusia "tiene la llave" para resolver la crisis siria

Moscú tiene la llave para resolver la crisis siria. Al menos eso aseguró Cetin sobre los recientes acuerdos ruso-turcos relativos la ciudad siria de Idlib.

Rusia actúa en Siria muy racionalmente

Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, acordaron crear una zona desmilitarizada a lo largo de la línea de contacto de la oposición armada y las tropas gubernamentales en la provincia siria de Idlib.

"Rusia es la fuerza más poderosa en la región de momento, tanto en operaciones aéreas y de inteligencia, como políticamente, así que la clave del problema sirio está en manos del país euroasiático", expresó Cetin.

También destacó que hay un desacuerdo entre Rusia e Irán para resolver la crisis siria.

"Ahora Irán ejerce mucha presión, trata de conseguir el poder, pero Rusia, por supuesto, no va a delegar su autoridad en Siria e Irán. Para Rusia, Irán es un buen socio que no quiere perder, pero al mismo tiempo no puede sacrificar demasiado en detrimento de sus propios intereses", explicó.

Cetin argumentó que Moscú se comporta de forma muy racional, dado que percibe que la pacificación en Siria es un proceso largo, a diferencia de EEUU, Europa occidental e Irán, que actúan impulsivamente.

"No es solo mi opinión: diplomáticos en Ankara evalúan las acciones de Moscú de la misma manera", añadió. Tal vez por esta misma razón Irán quedó apartado del acuerdo entre Rusia y Turquía.

El proceso de desarme no será fácil

Convencer a la oposición armada siria de seguir el acuerdo de desmilitarización no será fácil, cree el experto.

"Hablé personalmente con representantes de diferentes grupos de la oposición y están convencidos de que este problema puede resolverse exclusivamente entre Rusia y Turquía, a través de su diplomacia", dijo.

Por otra parte, Rusia es el mejor mediador desde el punto de vista religioso, porque no apoya ni a los chiíes ni a los suníes, de manera que piensa de un modo más estratégico.

Comparó la situación en Idlib con una compleja partida de ajedrez: "No hay un solo poder allá, hay una gran cantidad de diferentes grupos y fuerzas. En consecuencia, hace falta actuar progresivamente: primero retirar armas pesadas, y luego separar a los grupos de oposición de los terroristas".

La oposición comenzará a trabajar con Turquía en este territorio durante la última semana de septiembre, pero el proceso de desarme no será fácil y llevará tiempo, considera Cetin. En cualquier caso, el acuerdo sobre Idlib garantiza un aplazamiento y da algo de aire.