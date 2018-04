"Con los rusos hay que dialogar, y no pelearse"

El 15 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el borrador de resolución presentado por Rusia sobre el ataque contra Siria de EEUU, de Francia y del Reino Unido. David Coburn, parlamentario británico, cree que Theresa May tendría que haber pedido permiso para atacar y recomienda "dialogar con los rusos" y no "pelarse con ellos".

Coburn es miembro del Partido de la Independencia del Reino Unido y miembro del Parlamento Europeo. Define el intercambio de acusaciones y de todo tipo de evidencias entre Occidente y Rusia a propósito del supuesto ataque químico en Duma de "guerra informativa". "Tenemos que manejar la situación con tacto y asegurarnos de que Rusia y nuestros aliados dialoguen", explica a Sputnik.

Recuerda que, hasta ahora, no hay pruebas de lo que ocurrió en Duma y, de hecho, que "no parece que esté entre los intereses del presidente Bashar Asad utilizar armas químicas" porque "ya ha ganado la guerra". Advierte que podría haber sido, por ejemplo, el Estado Islámico —grupo terrorista proscrito en Rusia—.

"No podemos dejar pasar lo que está ocurriendo en Duma, donde están matando a la gente con gases nerviosos (…) Nadie debe usar armas químicas, tenemos que asegurarnos de quién lo hizo".

La primera ministra británica, Theresa May, está siendo criticada en el Reino Unido por el partido laborista de Jeremy Corbyn y por la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon. Y es que los bombardeos que los efectivos británicos efectuaron sobre Siria no contaron con la opinión del Parlamento, si bien es cierto, reconoce Coburn, que no siempre se reúnen las condiciones para someter alguna cuestión en la Cámara.

"Es cierto que no siempre es posible, pero… En este caso no creo que el Parlamento hubiese estado completamente a favor de lanzar ese ataque. Y eso es un problema (…) Creo que en esta ocasión [May] tendría que haber ido primero al Parlamento. Ha sido todo muy precipitado y creo que también un poco peligroso", explica a Sputnik.

Reitera que falta investigar lo que realmente ocurrió en Duma el 7 de abril porque los datos que se barajan actualmente no son suficientes.

"Me parece extraño que Asad lo hiciese. Bien podría haber sido todo un invento de las facciones opositoras. El Estado Islámico también es un gran problema y está claro que quería que Occidente fuese a bombardear a los sirios. Como también lo está que la mejor forma de conseguirlo es inventando algo así. No estoy diciendo que sea lo ha pasado porque nadie lo sabe, pero lo que sí creo es que tenemos que hablar con los rusos y no empezar a hacer ruido de sables".

Dice no estar seguro de a cuánta presión fueron sometidos el Reino Unido y Francia por Estados Unidos para formar la coalición, pero que "quizás tendrían que haber tenido más cuidado a la hora de hacer lo que han estado haciendo". Coburn aboga, en este sentido, por actuar con mucha más cautela porque "ya hemos visto lo que ocurrió en Irak".

"No creo que lo que queramos sea volver a involucrarnos en otra guerra, en acabar destruyendo otro país y luego ir recogiendo los restos. Creo que hay que dialogar con los rusos, y no pelearse con ellos".

El presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó atacar Duma la madrugada del 14 de abril como respuesta al ataque químico que supuestamente tuvo lugar en la urbe. Francia y el Reino Unido se adhirieron a la operación.

Las acciones militares no fueron acordadas con el Consejo de Seguridad de la ONU y además se realizaron antes de que comenzara la investigación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.