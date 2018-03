¿Por qué falló el programa estadounidense para la recuperación de la economía afgana?

Entre los años de 2010 y 2014, Estados Unidos invirtió más de 675 millones de dólares en un programa para restaurar la economía afgana. Sin embargo, un informe publicado recientemente por el Inspector Especial General de EEUU para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés) pone en duda la eficiencia de la iniciativa.

De acuerdo con el informe de SIGAR, EEUU destinó 316,3 millones de dólares a proyectos relacionados con el desarrollo de la agricultura, el sistema bancario, la industria petrogasística, la industria minera, así como las áreas de artesanías tradicionales.

Algunos de los contratos, sin embargo, se llevaron a cabo sólo parcialmente. Para gastos adicionales con proyectos de apoyo, incluidos logística, consultores y administradores, fueron invertidos 359,5 millones de dólares más.

En entrevista con Sputnik, Said Masoud, experto en economía y profesor de la Universidad de Kabul (Afganistán), apuntó que el proyecto no proporcionó un apoyo fundamental a la economía afgana. Señaló que no se le prestó la debida atención al desarrollo de la esfera principal de la economía del país, la producción nacional, a fin de aumentar la exportación y reducir el flujo de importación:

"Desafortunadamente, los objetivos para los que se asignaron los fondos, es decir, el aumento de la producción nacional y la reducción de las importaciones, no fueron alcanzados", señaló el profesor.

De acuerdo con Masoud, la razón principal del fracaso del programa es la guerra en Afganistán, que ya dura 16 años, durante los cuales el país se ha convertido en una arena de enfrentamiento entre otras naciones. Además, el experto cree que no se puede ignorar la corrupción de las autoridades públicas.

Según él, desde los primeros días los extranjeros pusieron su mano en el presupuesto asignado para el desarrollo de la economía de Afganistán y el país no ha podido disponer de forma independiente de los fondos designados. Masoud subrayó la influencia negativa de los Estados extranjeros en el desarrollo de la economía del país:

"En su mayor parte, [el fracaso] se debió a las políticas de los países vecinos que no permitieron la implementación del programa".

Por su parte, Ramazan Bashardust, miembro del Parlamento afgano, afirma que no se brindó asistencia al pueblo de Afganistán como tal.

"Algunos medios, incluidos estadounidenses, dicen que con la mitad de la suma que Estados Unidos gastó en Afganistán, fue posible restaurar la economía de 16 países en el marco del Plan Marshall. En Afganistán, sin embargo, la asistencia estadounidense resultó ineficaz", apuntó.

Bashardust destacó la difícil situación económica observada actualmente en el país:

"Los informes de las últimas semanas muestran que el 30% de la población de Afganistán se muere de hambre. El país ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de tasas de mortalidad infantil. Según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo, el desempleo oscila entre el 30% y el 38%. En realidad, la tasa de desempleo puede llegar al 70% o 80%. El salario de los funcionarios públicos, maestros y profesores es de 7 mil afganos [cerca de 100 dólares]. Durante 16 años, no se construyó ni una sola fábrica, ni una sola presa", aclaró.

Además, el político apuntó que las importaciones corresponden a un 95%, mientras las exportaciones sólo un 5%, lo que indica el deterioro de la situación económica. No hay capacidades de producción en el país, y las que hay no funcionan, concluyó.

