Erdogan amenaza con un ataque más potente en Idlib si Damasco viola el alto el fuego

"Si no se cumple la palabra, nosotros no nos retiraremos y emprenderemos un ataque de mayor envergadura que el realizado con anterioridad, no solo responderemos a los ataques, sino además los realizaremos nosotros mismos", dijo el líder turco.

Según el mandatario, su objetivo consiste en que la tregua temporal en Idlib se convierta en un armisticio duradero.

Erdogan reconoció que espera el apoyo de Rusia en la tarea de "contener" las tropas sirias.

Además, el presidente turco señaló que Turquía mantendrá sus fronteras con la UE abiertas hasta que la Unión Europea cumpla con sus compromisos migratorios.

"En la cumbre de los líderes de la UE el 26 de marzo expresaremos de nuevo nuestras expectativas. Si no recibimos lo prometido, la situación actual permanecerá sin cambios", dijo Erdogan en un discurso ante la facción parlamentaria del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo.

Negociaciones con Rusia

A su vez, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, declaró que las negociaciones entre Rusia y Turquía sobre la zona de distensión siria de Idlib se realizan de manera positiva.

"Las negociaciones turco-rusas sobre Idlib en Ankara continúan de manera positiva y constructiva", dijo el ministro, citado por Anadolu.

Agregó que las fuerzas turcas y rusas llevan a cabo los preparativos para comenzar las patrullas conjuntas en la autopista M4 en la provincia de Idlib a partir del 15 de marzo

El 27 de febrero, el grupo terrorista Hayat Tahrir al Sham (anteriormente conocido como Frente al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria, ambos prohibidos en Rusia) lanzó ataques masivos contra el Ejército sirio. Las fuerzas gubernamentales respondieron con una operación aérea que también dejó víctimas mortales entre los militares turcos que no debían encontrarse en la zona.

Las autoridades turcas confirmaron la muerte de 36 de sus soldados como resultado de la operación antiterrorista siria en Idlib, último bastión de los yihadistas.

El 5 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par turco, Recep Tayyip Erdogan, acordaron un nuevo alto el fuego en Idlib que rige desde las primeras horas de este 6 de marzo.

Desde Moscú insisten en el cumplimiento de los acuerdos de Sochi de septiembre de 2018 por los que Turquía se comprometió a separar a los opositores armados sirios de los grupos terroristas que operan en Idlib, algo que hasta el momento no se ha efectuado.