"La URSS no habría podido defenderse de los nazis sin el Tratado de no Agresión"

MOSCÚ (Sputnik) — Si la Unión Soviética no hubiera firmado el Tratado de No Agresión con la Alemania nazi en 1939, luego no habría podido reagruparse y defenderse tras la invasión de 1941, declaró a Sputnik Serguéi Ivanov, exministro de Defensa y actual miembro del Consejo de Seguridad de Rusia.