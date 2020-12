Borrell afirma que nuevas sanciones de la UE agilizarán su repuesta a violaciones de DDHH

"Hoy aprobaremos el marco global de sanciones sobre derechos humanos. Por fin, tendremos una herramienta para enfrentar las violaciones de derechos humanos en el mundo en general, y no caso por caso", señaló Borrell antes de la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la UE.

Borrell agregó que la elaboración y la puesta en marcha del nuevo régimen tomó un año. También recordó que será el Consejo de la UE quien decidirá adoptar sanciones específicas.

El documento se compara en la Unión Europea con la ley Magnitski estadounidense.

El jefe de diplomacia de la UE explicó que el nuevo régimen no estará dirigido contra ningún país en particular y, a diferencia de Estados Unidos, no será extraterritorial. Las medidas restrictivas se aplicarán en el territorio de la UE y se relacionarán con la congelación de activos y la prohibición de entrada.

La UE ya cuenta con las herramientas para sancionar las violaciones de derechos humanos, aunque los mecanismos existentes no son de naturaleza global y están destinados a imponer sanciones relacionadas con la situación específica en un país concreto.