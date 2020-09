¿Qué pasa en la UE? Las sanciones contra Bielorrusia que no prosperan

Cuando se trata de política exterior, la UE exige consenso absoluto. Chipre lo sabe y, en el contexto de las tensiones que se están produciendo en el Mediterráneo oriental con Turquía, su Gobierno ha dejado claro que lo que ocurre a pocos kilómetros de sus costas es prioritario ante las medidas contra Lukashenko.

Chipre, que en junio ya propuso añadir siete entidades turcas más a la lista de sancionados por la UE, ha declarado que hasta que la Unión no tome medidas sancionatorias contra Turquía, su Gobierno no dará luz verde a las sanciones contra el Gobierno del país exsoviético. Y Bruselas no tiene interés en aumentar las ya existentes fricciones con Ankara.

Hablamos con el director del Instituto de la Unión Económica Euroasiática, Vladímir Lepejin. El mandatario de este bloque económico que integra a Rusia, Bielorrusia Armenia, Kazajistán y Kirguistán cree que Europa está dividida y que la falta de consenso en torno a la cuestión bielorrusa lo demuestra.

"Vemos que dos grandes países europeos, Francia y Alemania, cambiaron su posición hace tiempo y que ya no están interesados en anunciar sanciones económicas. Es decir, Europa está dividida", opina Lepejin.

El politólogo ruso cree que es posible que detrás de todo lo que está ocurriendo en Bielorrusia estén países como Polonia y Lituania, supuestamente interesados en desestabilizar a su país vecino con la ayuda de Reino Unido y de diferentescomo la del controvertido filántropo George Soros.

"Quienes intervienen en Bielorrusia presionan con sanciones tanto a Rusia como a Bielorrusia, pero ya no tienen el apoyo total. Hay un juego en marcha, y ya no existe la unidad y el deseo de antes de imponer más sanciones", continúa el interlocutor de Sputnik.

En este sentido, Lepejin ve claro que las protestas de Bielorrusia no durarán mucho.

"Los desbocados partidarios del derrocamiento de Lukashenko, y más concretamente, los políticos polacos y lituanos, ya no tienen el apoyo de muchos otros países de Europa. La revolución se está sofocando, el intento de pasar a la fuerza no resulta y Rusia ha prometido apoyar a Bielorrusia. En Occidente son conscientes de todo esto", manifiesta Vladímir Lepejin.

Las protestas comenzaron en Bielorrusia tras las elecciones del 9 de agosto, en las que Lukashenko obtuvo la victoria por el 80% de los votos. Parte de la sociedad civil no se creyó esos resultados y la Unión Europea no los reconoció, aduciendo falta de credibilidad y falsificación de los comicios.

La UE ya acordó imponer sanciones individuales a Minsk en respuesta a la violencia de la Policía bielorrusa contra los ciudadanos, y países como Estonia, Letonia y Lituania ya han vetado la entrada a 30 funcionarios bielorrusos.