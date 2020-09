Un francés, a quien Macron le negó la eutanasia, trasmitirá su muerte en Facebook

Emmanuel Macron, el mandatario del país galo, rechazó la solicitud de Cocq, un hombre de 57 años que sufre de isquemia, una enfermedad degenerativa incurable.

En respuesta al pedido publicado por Cocq en su página de Facebook, el presidente de la República apuntó que al no estar " por encima de la ley ", no está en condiciones de cumplir con la solicitud, según la agencia AFP.

"Su deseo es pedir ayuda activa para morir, lo cual no está actualmente permitido en nuestro país. Dado que no estoy por encima de la ley, no puedo acceder a su petición", puntualizó Macron.

Para mostrar la "agonía" causada por la ley, Cocq declaró que empezó a rechazar la comida, bebida y las medicinas, salvo los analgésicos, y que va a trasmitir el final de su vida en su página de Facebook. Cree que la muerte llegará en "cuatro o cinco días".

"Sé que los días venideros van a ser difíciles, pero he tomado mi decisión y estoy tranquilo", afirmó Cocq.

En una carta enviada el 20 de julio a Macron, este hombre postrado en cama y totalmente dependiente, pidió a las autoridades "un final de vida en dignidad con asistencia médica activa" al referirse a sus días "extremadamente dolorosos".

Según Cocq, Macron era el único que podía autorizar la eutanasia.

En sus declaraciones a AFP, Cocq agregó que espera que su lucha sea recordada y un paso más hacia el cambio de la ley.