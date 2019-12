Bruselas ve en el caso de Puigdemont indicios de que las euroórdenes "se pueden mejorar"

"Mi opinión es que se puede mejorar el sistema de la euroorden, sobre todo a través de mecanismos que creen confianza mutua entre los jueces de un país y otro", señaló Borrell en una comparecencia ante la prensa en Madrid, donde se encuentra con motivo de la decimocuarta reunión de Ministros de Exteriores del Encuentro Asia-Europa (ASEM por sus siglas en inglés).

Borrell pronunció estas palabras después de que la prensa le preguntara por la decisión de un Tribunal de Primera Instancia de Bélgica de aplazar hasta febrero la vista sobre la orden de entrega emitida por el Tribunal Supremo de España contra Puigdemont.

El alto representante europeo se mostró convencido de que se pueden desarrollar mecanismos para un mejor funcionamiento de las euroórdenes, pero también aprovechó la ocasión para hacer "pedagogía" y "explicar" la complejidad de la cooperación judicial europea.

"Estamos construyendo un espacio jurídico europeo supranacional, y eso no se hace de la noche a la mañana, porque hay que construir confianza para asegurar que el sujeto reclamado por un país recibirá el mismo trato que en el país que lo envía", señaló.

En ese sentido, Borrell recordó que las dificultades entre algunos países europeos para cooperar en materia judicial vienen de largo, y que no surgieron sólo tras la huida fuera de España de diversos políticos independentistas involucrados en el referéndum unilateral de 2017.

En concreto, Borrell recordó el caso de Natividad Jauregui, una exintegrante de la organización terrorista ETA, cuya entrega a España fue denegada por las autoridades belgas.

"Las autoridades judiciales de Flandes aún no han tenido a bien hacer caso a la orden europea de una conocida etarra a la que se reclaman delitos de sangre y sigue en Bélgica tranquilamente porque los jueces no han considerado oportuno que sea juzgada en España, si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas", añadió.

Pese a señalar los "accidentes" y dificultades generadas en algunos casos respecto a las OEDE, Borrell destacó que el sistema no debe dar pasos atrás porque ello supondría volver "a la época en que las extradiciones se resolvían con conversaciones personales entre los ministros de Interior de los distintos países".