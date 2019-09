Académica de Cambridge advierte de las consecuencias de un Brexit duro

"Ningún partido político está aclarando lo que significa el 'no deal' [Brexit sin acuerdo], ni explicando las contrapartidas de un futuro pacto con la UE en el post-Brexit, es un fracaso total", reprocha en una entrevista en Londres.

Barnard intervino en la presentación del informe 'No Deal Brexit', que acaba de publicar el colectivo de académicos The UK in a Changing Europe (Reino Unido en una Europa cambiante), con sede en la. facultad King´s College

El documento detalla y analiza las "cuestiones, impactos e implicaciones" de una separación abrupta y desordenada entre Londres y Bruselas después de cuatro décadas de asociación dentro de la UE.

El eurodiputado Nigel Farage y otros 'brexiteros' ultras urgen por una salida limpia y tajante, sin acuerdo con el bloque comunitario y al amparo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Los que apoyan el no acuerdo, dicen que está bien abandonar la UE bajo los términos de la OMC, pero eso conlleva problemas y ninguna nación relevante comercia únicamente bajo sus reglas", advierta la catedrática del Trinity College.

La profesora de Derecho comunitario y laboral recuerda además que las normas de la OMC "son muy débiles" en el sector de los servicios, el gran pilar de la economía británica en constante superávit comercial con la UE.

"Otra cuestión grave es la seguridad, tanto interna como externa, y, sin un acuerdo con la UE, el Reino Unido perderá el acceso a los canales comunitarios de transferencia de datos, que son tan importantes para controlar quien entra en el país", agrega.

Estudios oficiales británicos calculan el impacto negativo de un divorcio disputado entre el 3% y 8% del Producto Interior Bruto (PIB), pero el costo global de todas sus ramificaciones continua incierto.

"Dificultaría la negociación de un tratado comercial en el post-Brexit con la UE, que podrá exigir incluir en el mismo cuestiones del Acuerdo de Retirada [de 2018], desde el sector pesquero, a Gibraltar o la salvaguarda para evitar una frontera de Irlanda", agregó Barnard.

La académica de Cambridge teme que Londres y Bruselas no serán capaces de consensuar en un pacto su futura relación, si se produce un Brexit duro.

"Es un error pensar que el Brexit sin acuerdo es el final del trayecto, realmente es el principio de la siguiente fase del proceso de retirada", alerta.

Siente, al menos, cierto optimismo respecto al proyecto de ley de la llamada 'alianza rebelde' de diputados —toda la oposición más 21 conservadores— que comenzó su acelerada tramitación en el Parlamento de Westminster este 4 de septiembre.

"En los Comunes saldrá adelante si vota en su favor el mismo número de diputados que apoyó la moción para recuperar el control de la agenda parlamentaria", afirma a esta agencia

Esa moción preliminar fue aprobada la noche anterior con 328 votos, contra 301 que se posicionaron con el Gobierno.

Veintiún conservadores se unieron al bando anti 'no deal' en la primera derrota parlamentaria de Johnson, quien ordenó su expulsión del grupo parlamentario.

El primer ministro también ha vetado a estos 'rebeldes' tories de renovar su candidatura en elecciones legislativas, que pretende adelantar al 15 de octubre, si pierde el pulso con los Comunes y el Parlamento aprueba el proyecto de ley.

"Sería extraordinario que un gobierno británico no acate una ley aprobada por ambas Cámaras del Parlamento y, desde luego, se interpondrían un buen número de pleitos legales", reconoció la catedrática en Derecho.

Precisamente, hay tres recursos judiciales en marcha contra la reciente decisión del mandatario conservador de solicitar a la Reina Isabel la suspensión del Parlamento desde la próxima semana y hasta el 14 de octubre.