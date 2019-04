La defensa de Assange responsabiliza de su detención a la persecución política de EEUU

"Entendemos que es objeto de una clara persecución política que arranca tras la publicación masiva por parte de Wikileaks en 2010 de informaciones en las que se detallaban hechos atentatorios a los derechos humanos", dijo Garzón en una comparecencia de prensa en Madrid.

En ese sentido, Garzón valoró que "no es de sorprender" que este mismo 11 de abril se supiera que "existía una orden de detención desde diciembre de 2017" contra Julian Assange por delitos informáticos cuando esto "fue negado sistemáticamente desde Ecuador y el Reino Unido".

En su comparecencia ante los medios, Garzón acusó al presidente de Ecuador, Lenin Moreno, de "no decir la verdad" sobre los motivos que llevaron a la retirada del asilo a Assange.

Este 11 de abril, Lenin Moreno anunció la retirada del asilo a Assange afirmando que el fundador de Wikileaks había violado los protocolos de convivencia de la Embajada ecuatoriana en Londres, donde se encontraba refugiado desde el año 2012.

"La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable", dijo el mandatario ecuatoriano.

En opinión de Garzón, la interpretación sobre el derecho de asilo por parte de Lenin Moreno es "completamente arbitraria" y, además, sus acusaciones "no son ciertas".

"Estamos muy preocupados porque el Gobierno de Ecuador y específicamente su presidente no ha dicho la verdad en el comunicado que ha dado. Los argumentos que se han dado para la finalización del asilo no son ciertos", respondió Garzón.

El coordinador de las defensas de Assange lamentó que la decisión de Quito se produjera sin ofrecer a su cliente la posibilidad de contrarrestar los argumentos esgrimidos por Moreno y sin "someter a contradicción la vigencia de la necesidad del asilo".

En consecuencia, prosiguió el abogado, "se han incumplido las propios requisitos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", que recientemente dejó claro que "Ecuador no podría dejar de garantizar el asilo sin una nueva evaluación del riesgo sobre Julian Assange".

Además, Garzón explicó sobre el supuesto incumplimiento de las normas de convivencia que "en cualquier caso no está previsto en ninguna norma internacional que por el incumplimiento de las normas se pueda acabar unilateralmente el asilo".

"Ecuador es soberano pero eso no quiere decir que pueda actuar arbitrariamente", señaló.

En su exposición de los hechos, Garzón recordó que fue el Gobierno de Ecuador, cuando se encontraba bajo la presidencia de Rafael Correa, quien concedió el asilo a Assange, en 2012.

Sin embargo, subrayó que con la llegada de Lenin Moreno a la presidencia se produjo "un cambio de criterio" pese a que "la amenaza contra Julian Assange por razones políticas está más vigente que nunca".

"Si se ha puesto fin a ese asilo que se otorgó en 2012, que se digan las verdaderas razones y que no se acudan a unos supuestos incumplimientos de protocolos de convivencia", insistió Garzón.

Asimismo, expresó que existen "motivos fundados" para pensar que su cliente será torturado en caso de ser extraditado a EEUU.

"Tenemos motivos serios y fundados de que eso se puede producir", dijo Garzón ante periodistas en Madrid.

El Gobierno de Ecuador aseguró que el Reino Unido garantizó no extraditar a Assange a un país "en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte".

Sin embargo, Baltasar Garzón aseguró que el equipo legal del fundador de Wikileaks no tiene constancia de ese compromiso.

"Aunque Ecuador dice que se ha comprometido, nosotros no hemos visto ese compromiso de no extraditar a países que tienen pena de muerte o que garanticen que no habrá tortura", explicó el abogado.

En su comparecencia ante los medios, Garzón afirmó que "hay casos y precedentes de que el Reino Unido ha extraditado a personas sin ese tipo de garantías".

En tal sentido, Garzón anunció que la representación del fundador de Wikileaks se encuentra estudiando la presentación de medidas para su defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Los abogados que llevan la defensa en Londres están actuando a nivel nacional pero también tendremos que presentar otras iniciativas a nivel internacional", explicó.

Garzón explicó que entre esas iniciativas se encentrará la activación de medidas judiciales "ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", una institución en la que no hay que olvidar que el Reino Unido está presente.

Preguntado por Sputnik sobre en qué consistirán estas acciones judiciales, Garzón declinó la invitación a ofrecer más detalles aduciendo que ello podría perjudicar la estrategia de defensa de su representado.

Además, Garzón también anunció que su equipo ya presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y afirmó que la retirada de asilo por parte de Ecuador es totalmente "arbitraria".

Del mismo modo, el equipo legal de Assange remitió peticiones a la CIDH para que su cliente reciba la visita "urgente" de relatores para "controlar lo que está sucediendo".

Como anuncio en días previos Wikileaks, Garzón explicó que esta organización presentará querellas criminales para denunciar a los responsables de "ataques informáticos" realizados contra Assange, dando lugar a la "filtración masiva de datos" relativos a su actividad desde la Embajada ecuatoriana en Londras.

A modo de resumen, afirmó que el equipo de legal de Assange hará "todo lo necesario" para defender los derechos de su representado, que a su modo de ver es víctima de una "clara persecución política".

Apelación y lucha contra la extradición a EEUU

A su vez, la abogada de Assange, Jennifer Robinson, afirmó que su cliente, va a apelar la decisión del tribunal y luchar contra su extradición a EEUU.

Según la abogada, Assange le había dicho que presintió la solicitud para extradición por parte de EEUU y planea "apelar y luchar" contra ello.

"Hoy recibimos por parte de EEUU la orden y la solicitud preliminar sobre la extradición con acusaciones de que habría pactado un acuerdo con Chelsea Manning respecto a los materiales publicados por WikiLeaks (…) Esta orden crea un incidente peligroso para los periodistas", dijo al advertir que este castigo puede alcanzar a todos "quienes publican la información verdadera".

Assange fue arrestado este 11 de abril por la policía británica en la Embajada de Ecuador en Londres, por el delito de violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012, así como por el pedido de extradición de Estados Unidos.

El Gobierno de Ecuador anunció la anulación de su asilo político, concedido en 2012, y el retiro de su ciudadanía ecuatoriana, tras constatar irregularidades en el proceso de naturalización del ciberactivista.