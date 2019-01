El partido Griegos Independientes se retira del Gobierno de Tsipras por desacuerdo sobre Macedonia

"Me reuní con el primer ministro [Alexis Tsipras]. Tuvimos una discusión bastante larga. Hubo una cooperación que se prolongó por cuatro años en el gobierno de unidad nacional. Tuvimos éxito en sacar a nuestro país de los memorandos [con los acreedores]. El primer objetivo se logró. Con respecto al tema de Macedonia, no puedo dejar de sacrificar mi puesto. Le di las gracias al primer ministro. Sobre el tema nacional, esta cooperación no puede continuar. ANEL se está retirando del gobierno", dijo Kammenos, citado por la agencia ANA-MPA, al salir de la residencia gubernamental.

El presidente de Macedonia se queja de que el cambio de nombre les arrojó por un precipicio

Kammenos hizo este anuncio dos días después de que el Parlamento en Skopie aprobara por mayoría de votos las enmiendas a la Constitución para cambiar el nombre del país a Macedonia del Norte.

El cambio del nombre responde al acuerdo de junio pasado con Grecia y facilita el ingreso de la antigua república yugoslava en la OTAN y la Unión Europea.

El pasado 17 de junio, Atenas y Skopie zanjaron una disputa de casi tres décadas sobre el nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, pactando que pasaría a llamarse Macedonia del Norte.

El 30 de septiembre se celebró el referéndum no vinculante sobre el cambio de nombre de Macedonia, que debía permitirle entrar en la OTAN y la UE, el 91,46% de los votantes consideró que Macedonia debe aceptar el acuerdo con Grecia y tomar el rumbo de la integración euroatlántica.

El plebiscito estuvo marcado por la baja participación, del 36,91%, inferior al mínimo necesario del 50%, no obstante, EEUU, la OTAN y la UE lo calificaron de exitoso.