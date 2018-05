"Países como Polonia o como los bálticos ya se manifiestan tradicionalmente en contra del proyecto, igual que se mostraron en contra en su momento contra el primer Nord Stream. Pero es que su opinión sobre el tema no le interesa a nadie. No participan en el proyecto porque los gasoductos no pasan por su territorio", explica a Sputnik Pravosúdov.

Su opinión, señala, la ha ignorado el resto de países "y la siguen ignorando, también, ahora".

© Sputnik / Sergei Guneyev Rusia, dispuesta a ampliar la lista de participantes del proyecto Nord Stream 2

Añade que los países que deben dar su permiso para que se construyan los gasoductos por su territorio "ya lo han dado" y que, aquellos que todavía no lo han hecho, "lo harán pronto". Por eso, dice, las divergencias entre los países europeos miembros de la OTAN son irrelevantes. "La OTAN no pinta nada en el Nord Stream 2", subraya.

"El Nord Stream 2 es un proyecto económico que atañe a los países que participan en el proyecto. Qué más les va a dar a ellos que alguien no esté contento", dice a Sputnik.

Esto te puede interesar: EEUU llama a la UE a bloquear la construcción del Nord Stream 2

El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, señalaba ante la prensa que falta consenso entre los países miembros sobre lo que supone o no dar luz verde al tráfico de gas ruso a Europa a través del nuevo gasoducto.

© Sputnik / Grigory Vasilenko ¿El último intento de hacer fracasar la construcción del Nord Stream 2?

"Todos sabemos que los puntos de vista de los países de la OTAN sobre el proyecto difieren. Algunos se han mostrado meridianamente en contra y otros son de la opinión de que se trata de un proyecto económico", explicaba Stoltenberg desde Varsovia (Polonia) tras participar en la sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

El noruego explicaba que la organización se basa en los consensos y que, en el caso del Nord Stream 2, iba a ser difícil encontrar uno. Añadió, también, que probablemente se trata de una cuestión que incumbe más bien a los países miembros de la Unión Europea antes que a la Alianza Atlántica, aunque compartió la idea de que "la seguridad energética de Europa" era una cuestión que habría que poner sobre la mesa.

Esto te puede interesar: Excanciller alemán: la UE no tiene alternativa al Nord Stream 2