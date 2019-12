El Gobierno catalán cree que la decisión del TJUE convierte en nulo el juicio del 'procés'

"Oriol Junqueras debe estar en libertad de manera inmediata y sin inhabilitación, con todos sus derechos intactos", dijo Pere Aragonés en rueda de prensa.

El tribunal europeo falló este 19 de diciembre que Oriol Junqueras —vicepresidente catalán entre 2016 y 2017— gozaba de inmunidad desde su elección como eurodiputado en las elecciones del pasado mes de mayo, por lo que debió haber salido de prisión provisional para asumir su escaño en el Parlamento Europeo, algo que le fue denegado por el Tribunal Supremo.

Este fallo responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo el pasado 1 de julio, antes de que se emitiera la sentencia por la cual Junqueras fue condenado a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por delitos de sedición y malversación por su papel en el proceso independentista de 2017.

La decisión del TJUE señala que, para mantener en prisión a Junqueras, el Tribunal Supremo debió haber enviado un suplicatorio al Parlamento Europeo solicitando la supresión de su inmunidad como eurodiputado.

A ojos de Pere Aragonés, el hecho de que Oriol Junqueras siguiera en prisión provisional sin que el Parlamento Europeo pudiera pronunciarse sobre el mantenimiento o no de su inmunidad implica que la posterior sentencia del Tribunal Supremo fue "injusta".

"La sentencia deja claro que Oriol Junqueras debió tener libertad para acudir al Parlamento Europeo y tomar posesión de su escaño. Por lo tanto, todo el procedimiento que ha seguido el Tribunal Supremo desde entonces es nulo", apuntó Aragonés.

No obstante, la decisión del TJUE no hace ninguna valoración al respecto, ya que el tribunal europeo no entra a valorar el proceso judicial al que fue sometido Junqueras, sino que se limita a determinar cuáles debieron ser los pasos a seguir tras su elección como eurodiputado.

El Tribunal Supremo de España emitió un comunicado en el que evitó hacer ninguna valoración sobre la decisión del TJUE, señalando que la sentencia será "estudiada en profundidad" en los próximos días.

En su comparecencia ante los medios, Pere Aragonés instó al Gobierno español en funciones a garantizar que la sentencia del TJUE se cumple, lo que a su modo de ver implica liberar a Oriol Junqueras.

"Sería extraño que el Gobierno español se convirtiera en un gobierno desobediente de la justicia europea", afirmó.

La sentencia del TJUE añade un nuevo elemento de inestabilidad a la política española, ya que puede tener ecos en la negociación que el partido de Junqueras (ERC) se encuentra llevando a cabo con el PSOE para alcanzar un pacto que permita la investidura de Pedro Sánchez.

Además, este mismo 19 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió condenar a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, una condena que todavía no es firme pero que crea un nuevo foco de inestabilidad.

Aragonés mostró su rechazo a esa condena y afirmó que "no es casualidad" que su publicación se haya producido el mismo día que la sentencia del TJUE.