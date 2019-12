El Tribunal de Justicia de la UE declara la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado

Según anunció el TJUE, la legislación europea debe ser interpretada de forma que "goza de inmunidad una persona que ha sido oficialmente declarada al Parlamento Europeo cuando se encontraba en una situación de prisión provisional".

En el momento de su elección como eurodiputado Oriol Junqueras se encontraba en prisión provisional a la espera de la sentencia tras ser sometido a juicio en el Tribunal Supremo español por su desempeño en el proceso independentista catalán, por el que finalmente fue condenado a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por delitos de sedición y malversación.

El fallo del TJUE recuerda que el Tribunal Supremo no autorizó el desplazamiento de Junqueras al Parlamento Europeo para adquirir el acta de diputado y participar en la sesión constitutiva del órgano parlamentario.

En opinión del tribunal europeo, la inmunidad adquirida tras su elección debió haber implicado "el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo".

El fallo determina que si un tribunal "considera necesario mantener la medida de prisión provisional", para ello debió haber solicitado a la "mayor brevedad" un suplicatorio al Parlamento Europeo para suprimir la inmunidad de Junqueras.

La decisión del TJUE no entra a valorar el proceso judicial al que fue sometido en España, sino que se limita a determinar cuáles debieron ser los pasos a seguir tras su elección como eurodiputado.

Por su parte, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, reclamó la libertad de Junqueras.

"Todavía quedan jueces en Europa. Libertad inmediata para Junqueras", se pronunció a través de Twitter el líder independentista catalán, que vive en Bélgica para evitar ser juzgado por la justicia española por los mismos hechos que condenaron a Junqueras.

Encara queden jutges a Europa. Llibertat immediata per a @junqueras! El TJUE defensa els mateixos criteris que hem defensat contra el Parlament europeu i les autoritats espanyoles, que han intentat alterar el funcionament de la democràcia europea. @EuParlament @ourvoteseu — Carles Puigdemont (@KRLS) December 19, 2019

​"El TJUE defiende los mismos criterios que hemos defendido contra el Parlamento europeo y las actividades españolas, que intentaron alterar el funcionamiento de la democracia europea" afirmó Puigdemont a través de las redes sociales.

Opinión de Quim Torra

Por su parte, el presidente catalán, Quim Torra, cree que la sentencia del TJUE sobre Junqueras significa que Puigdemont podrá acceder a la inmunidad por su condición de eurodiputado electo.

"La justicia europea ha sido clara sobre Juqueras. La decisión del TJUE tendrá consecuencias sobre Carles Puigdemont y Toni Comín, dos diputados electos a los que no se reconoció como tal", aseguró el líder catalán en Twitter tras conocer el fallo del Tribunal europeo.

La justícia europea ha estat clara amb @junqueras. La decisió del @tjue tindrà conseqüències sobre Carles Puigdemont (@KRLS) i @toni_comin, dos diputats electes que no se'ls ha reconegut com a tal. La justícia la trobem a Europa https://t.co/Ey2L0SiGDk — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 19, 2019

​"La justicia la encontramos en Europa", destacó el presidente de Cataluña.

La resolución de esta cuestión no cambiará la actual situación de Oriol Junqueras, pero podrá tener consecuencias para el exconsejero catalán Toni Comín y Carles Puigdemont, que también fue elegido en las elecciones de mayo, aunque finalmente no consiguió ser acreditado por España como eurodiputado porque, al estar huido en Bélgica, no acudió a Madrid a realizar los actos administrativos previos para recoger el acta.

El expresidente de Cataluña no pudo asumir su cargo en Europa porque al encontrarse en Bélgica no viajó a España para realizar los trámites correspondientes para ocupar el escaño.