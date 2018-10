Revelan el discurso del presidente catalán que vetó el Ministerio de Exteriores español

"Cataluña ha tenido su parte de luchas políticas, y ha estado en el centro de atención en los últimos doce meses", afirmaba Torra en su discurso al señalar que "varios miembros del antiguo Gobierno catalán y líderes sociales están en prisión preventiva o en el exilio enfrentando falsas acusaciones de violencia, rebelión y sedición", reclamando "su liberación inmediata y su retorno" a Cataluña.

Además, condenaba "la violencia de la Policía enviada por el Gobierno español a Cataluña" para impedir la celebración delde autodeterminación del 1 de octubre de 2017, y reafirmaba el compromiso de su Ejecutivo con "continuar esta lucha no violenta por la autodeterminación y cumplirla de acuerdo con la voluntad democrática de los ciudadanos catalanes."

Asimismo, denunciaba la "ola de represión" que en toda España sufren "activistas y artistas sociales."

En su discurso, Torra también planteaba la necesidad de que la región euromediterránea sirva como "plataforma para discutir conflictos que nos afecta a todos", y destacó entre ellos la política de asilo e inmigración.

El presidente catalán remarcó el compromiso de su Gobierno para que Cataluña pueda "seguir siendo un socio comprometido en las futuras relaciones euromediterráneas", y con ese fin prometía "reforzar los intercambios humanos y económicos entre nuestros pueblos" con el objetivo de crear "una macrorregión mediterránea" en la que "desarrollar nuestros lazos" para la consecución de "objetivos comunes".

El 8 de octubre el canciller español reveló haber vetado a Torra en el foro de la Unión del Mediterráneo.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores consideró no invitarlo para no darle un escenario apropiado para que siga vilipendiando el buen nombre de España y para que no distorsionase esta reunión, convirtiéndola en algo diferente de lo que tiene que ser", declaró Borrell a los medios.

El presidente catalán, argumentó Borrell su veto, "ha de saber que no puede declarar que el Estado español es su enemigo, no puede hacer chantaje al presidente del Gobierno [de España] diciendo que si no le aprueba el referéndum de autodeterminación no le aprobará cualquier cosa".

"Si hace todo eso, no puede esperar que se le invite a un acto protocolario, por razones meramente protocolarias su presencia no es imprescindible", zanjó el canciller español.

Torra contestó poco después a las declaraciones de Borrell a través de las redes sociales.

"Realmente otro de los nobles y elegantes gestos del Sr. Borrell, en este caso hacia el presidente del país que lo vio nacer", valoró irónicamente el presidente catalán desde su cuenta de Twitter.

Realment, un altre dels nobles i elegants gestos del Sr. Borrell, en aquest cas vers el president del país on va nèixer. No es preocupi, Sr. Borrell, ja faré arribar el meu discurs a tots els assistents. https://t.co/y8BfLxY2GA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 8, 2018

​Y agregó: "No se preocupe, Sr. Borrell, ya haré llegar mi discurso a todos los asistentes."

Según La Vanguardia, la Generalitat hizo llegar el discurso a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini; el comisario europeo de Ampliación, Johannes Hahn; y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel.

El tercer Foro Regional de la Unión del Mediterráneo se celebró el 8 de octubre en la ciudad de Barcelona.

En él estuvieron representados los 43 países que forman parte de la organización, aunque se contempla invitar a cargos institucionales de la Generlitat por ser la capital catalana quien acoge la sede de este organismo europeo.