El canciller español veta al presidente catalán al foro de la Unión del Mediterráneo

"El Ministerio de Asuntos Exteriores consideró no invitarlo para no darle un escenario apropiado para que siga vilipendiando el buen nombre de España y para que no distorsionase esta reunión, convirtiéndola en algo diferente de lo que tiene que ser", declaró Borrell a los medios presentes.

© AP Photo / Emilio Morenatti Madrid acusa a Torra de dificultar el diálogo con su retórica inflada

El presidente catalán "ha de saber que no puede decir que el Estado español es su enemigo, no puede hacer chantaje al presidente del Gobierno [de España] diciendo que si no le aprueba el referéndum de autodeterminación no le aprobará cualquier cosa", continuó Borrell.

"Si hace todo eso, no puede esperar que se le invite a un acto protocolario, por razones meramente protoclarias su presencia no es imprescindible", zanjó el canciller español.

Te puede interesar: 'Procés' catalán: ¿imaginario colectivo o realidad latente?

El tercer Foro Regional de la Unión del Mediterráneo se celebra este 8 de octubre en la ciudad de Barcelona y en él están representados los 43 países que forman parte de la organización, aunque se contempla invitar a cargos institucionales de la Generlitat por ser la capital catalana la que acoge la sede de este organismo europeo.