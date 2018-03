La CUP pide al independentismo catalán desobedecer la legalidad española

En concreto, Riera comunicó que la CUP no dará su apoyo a ningún candidato a ser investido como presidente del Gobierno catalán mientras estos actores no manifiesten su intención de desafiar la legalidad española.

La fórmula propuesta por Riera pasa por que Roger Torrent permita a los dos diputados catalanes actualmente huidos en Bruselas, Carles Puigdemont (JxCAT) y Toni Comín (ERC), participar en la sesión investidura mediante un voto telemático o delegado, lo que viola las condiciones para la investidura fijadas por el Tribunal Constitucional.

"Si no están dispuestos a asumir este pequeño acto de soberanía y esta pequeña desobediencia, ¿cómo harán todas las otras desobediencias, que implican una desobediencia necesaria al Tribunal Constitucional?", se preguntó Riera.

Este fin de semana la CUP se manifestó en contra de apoyar la investidura de Jordi Sànchez, el candidato propuesto por JxCAT tras constatar los problemas legales para investir a Puigdemont desde Bruselas.

Esa candidatura cuenta con el apoyo de ERC , pero no puede prosperar sin el visto bueno de la CUP, tercer elemento de la mayoría independentista del Parlamento catalán.

Carles Riera afirmó este 5 de marzo que la CUP no tiene ningún problema con el candidato, pero dejó claro que no permitirán la investidura mientras el resto de partidos no muestren disposición a continuar con la vía "republicana" de la desobediencia.