¿Querías comprarte un Huawei? Conoce qué futuro les espera a los teléfonos sancionados

Tras la prohibición de EEUU de actualizar el sistema operativo (SO) Android en los dispositivos Huawei, los 'smartphones' que actualmente están en manos de los usuarios no dejarán de funcionar. Sin embargo, pueden sufrir ataques de virus, advierte el diario ruso Izvestia con referencia a expertos del mundo de la tecnología.

La decisión de suspender la cooperación con la empresa china de telecomunicaciones se tomó después de que Washington la incluyera en la lista de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Los usuarios no podrán actualizar el sistema operativo y perderán acceso a Google Play, Google Maps y Gmail.

Según la compañía de investigación IDC, en el primer trimestre de 2019, Huawei ocupó el segundo lugar en el suministro de teléfonos inteligentes al mercado mundial. La compañía entregó algo más de 59 millones de dispositivos y acaparó el 19% del mercado. En primer lugar está Samsung con el 23,1%.

El interlocutor del diario, que trabaja en las redes minoristas electrónicas, cree que la prohibición del uso del sistema operativo Android en los dispositivos de Huawei afectará gravemente sus ventas.

La 'paralización' de Huawei y los ases en la manga de China https://t.co/ZPlXC2mvMv — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 21, 2019

Plan B

China desarrolló hace tiempo su propio sistema operativo KirinOS, pero no es popular ni siquiera en el propio mercado del país asiático. Según Pável Eigues, director general de la compañía Otkritaia mobilnaia platfroma (Plataforma móvil abierta), los chinos utilizan más los teléfonos basados ​​en Android o iOS.

Los directores de Huawei han mencionado en repetidas ocasiones que la compañía tiene un plan B. Y parece que se trata del KirinOS. Sin embargo, según los expertos, es imposible cambiarlo simplemente presionando un botón en el teléfono. Los intentos de entrar en el mercado con un nuevo sistema operativo ya han fracasado en varias ocasiones.

"El ecosistema de Android es muy atractivo para el consumidor porque tiene millones de aplicaciones. Cualquier otro sistema operativo tiene 10, 100 o 1000 aplicaciones. Hemos visto cómo no funcionó el proyecto del SO Tizen de Samsung Electronics, Ubuntu Touch, Firefox OS, ni siquiera Microsoft, a pesar de que se había invertido mucho dinero", observó Eigues.

No obstante, el experto no descartó que los chinos logren lanzar exitosamente las aplicaciones. "No les descontemos su ingenio", agregó.

Restricciones de patentes

Es posible que Huawei todavía no esté al tanto de las restricciones de patentes que Google le había preparado para ejercer una presión económica, comentó a Izvestia Román Militsin, director de producto del grupo de empresas Astra Linux.

"Millones de líneas de código esconden mucha información. Google en cualquier momento puede comenzar a presentar reclamaciones de patentes a Huawei, lo que limita el uso del sistema operativo. Por ejemplo, dentro del código de Android se puede ocultar un algoritmo especial de procesamiento de imágenes, que en realidad está patentado, aunque Google no lo haya mencionado", explicó el experto.

Además, EEUU podría limitar los mercados de venta de teléfonos de Huawei. Y aquí el uso de un sistema operativo específico no jugaría ningún papel. Los estadounidenses simplemente podrían descubrir una infracción de patentes, lo que haría que estos teléfonos se prohibieran en la Unión Europea y otros países.

Seguridad

La imposibilidad de actualizar el SO hará que los teléfonos se vuelvan más vulnerables a los virus.

© REUTERS / Thomas Peter Huawei promete seguir ofreciendo actualizaciones en medio del boicot estadounidense

En el rango de precios económicos, el segmento más popular, el sistema operativo generalmente no se actualiza y, a pesar de ello, los usuarios utilizan los dispositivos. Pero los amantes de los teléfonos inteligentes más caros, que piensan en la seguridad, probablemente preferirán comprar otros teléfonos, considera Pável Eigues.

Según una fuente de Izvestia de una compañía de seguridad informática, ahora Android es la plataforma más atacada en el mercado de dispositivos móviles, ya que puede instalar cualquier aplicación desde cualquier lugar.

Una empresa de seguridad informática recibe reportes de aproximadamente 10.000 virus para este sistema operativo al día y 900.000 al año. Los hackers se volvieron más activos cuando entendieron que el teléfono es una 'puerta' a casi todos los datos y recursos del usuario.

No obstante, la fuente del diario considera poco probable que la prohibición de EEUU sirva de impulso inmediato para los hackers. La versión del sistema operativo utilizada actualmente está bien protegida y no tiene vulnerabilidades. Para encontrarlos, se necesita cierto tiempo y la situación con las sanciones puede cambiar.

Acuerdo

La mayoría de los expertos encuestados por el medio opina que la compañía intentará llegar a un acuerdo con Google y el Gobierno de EEUU para restablecer su estado.

© REUTERS / Mike Segar En China llaman a boicotear a Apple en medio de las tensiones con EEUU

Lo mismo hizo el año pasado la empresa china ZTE Corporation, en la que se probó el esquema de aplicación de sanciones por parte de EEUU. Durante dos meses la compañía dejó de operar por todo el mundo. Con un gran esfuerzo, luego del cambio de la junta directiva, así como unas negociaciones al más alto nivel, ZTE recuperó sus licencias.

Por lo tanto, los expertos consideran que la situación en torno a Huawei es temporal y es demasiado pronto para sacar conclusiones y para optar por otros teléfonos inteligentes.

