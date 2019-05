Proveedores estadounidenses suspenden sus negocios con Huawei

"Los fabricantes de chips, incluidos Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. y Broadcom Inc., les han dicho a sus empleados que dejarán de abastecer a Huawei hasta nuevo aviso, según personas familiarizadas con sus acciones. Y Google, de Alphabet Inc., cortó el suministro de hardware y algunos servicios de software al gigante chino, dijo otra persona familiar, que pidió no ser identificada por discutir asuntos privados", comunicó esta agencia.

También Reuters, citando una fuente familiarizada con el asunto, informó que Google suspendió con Huawei los negocios que requieran la transferencia de hardware y software, a excepción de los productos cubiertos por licencias de código abierto.

La decisión privaría a Huawei Technologies del acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android. La próxima versión de los teléfonos móviles de Huawei al exterior de China tampoco contará con aplicaciones y servicios populares como Google Play Store y Gmail.

Representantes de dichas empresas rehúsan de momento hacer comentarios.

El 15 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró mediante una orden ejecutiva una emergencia nacional en relación con las supuestas amenazas a las tecnologías de la información.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, fue instruido para prohibir las transacciones que generen un riesgo para la seguridad nacional de EEUU o la seguridad de sus ciudadanos.

En el decreto no se mencionan países o empresas concretas, pero se cree que va dirigido principalmente contra China y sus empresas Huawei y ZTE.

Washington ya había declarado que impediría el uso de los equipos de Huawei en la creación de redes celulares 5G, tanto en Estados Unidos como en otros países.

La decisión de EEUU "podría tener un efecto dominó en la industria global de semiconductores", a juicio de Bloomberg. Actualmente, Intel es el principal proveedor de chips de servidor para Huawei; Qualcomm le proporciona procesadores y módems para muchos teléfonos inteligentes, Xilinx vende chips programables utilizados en redes y Broadcom es un proveedor de chips de conmutación, otro componente clave en algunos tipos de redes. maquinaria.