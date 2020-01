Los países que más y menos contaminan en el mundo

Para este día, Sputnik hace un recordatorio sobre los países que más contaminan nuestro planeta y los que mayor progreso han hecho a lo largo de los últimos años en materia de reducción de las emisiones.

Tendencias generales

Las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global han aumentado desde principios del siglo XXI en comparación con las tres décadas anteriores, principalmente debido al incremento de las emisiones de CO 2 por parte de las economías emergentes.

CC0 / Ulrike Leone Vacas o autos, ¿qué contamina más? 2 y GEI en todos los países del mundo, realizado por un grupo de investigadores europeos.

El papel indica que solo China, Estados Unidos, la India, la UE, Rusia y Japón, en conjunto, emitieron el 80% del total de combustibles fósiles mundiales, representando solo el 51% de la población del planeta y el 65% del PIB global.

Desglosado en diferentes sectores, el mayor aumento en los últimos 30 años se lo lleva la producción de energía eléctrica, con un incremento del 82% de emisiones de CO 2 . Con poco margen le siguen el transporte (+77%) y la industria (+60%); mientras que los hogares muestran un leve aumento de las emisiones (+6%).

Los mayores contaminantes

El líder indiscutible de producción de CO 2 a nivel global sigue siendo China, con el 29,71% del total mundial. No obstante, en lo que respecta a las emisiones per cápita, el país más poblado del mundo se ubica solo en el lugar 45 de la lista, con 7,95 toneladas de CO 2 por cada habitante.

Aunque EEUU obtiene el segundo lugar en cuanto a emisiones de dióxido total, con el 13,92% de las emisiones globales, supera a China el doble cuando observamos las emisiones per cápita. Cada estadounidense es responsable de la quema de 18,14 toneladas de CO 2 anualmente, lo que les otorga el puesto 16 de la lista.

India se mantiene en tercer lugar de los países más contaminantes con el 6,92% de las emisiones globales, aunque se queda muy atrás de los primeros dos en cuanto a emisiones per cápita, con solo 1,94 toneladas de CO 2 por habitante.

La UE en su conjunto produce el 9,13% de las emisiones de dióxido de carbono, destacando Alemania (1,99%) como el mayor contaminante con 9,15 toneladas per cápita. España se queda con menos del 1% de emisiones globales. A pesar de que la producción total del gas de efecto invernadero ha incrementado en los últimos años en España, su nivel per cápita ha disminuido a 5,95 toneladas.

En la región latinoamericana destacan Brasil (1,32%; 2,37t/pc), México (1,31%; 3,79t/pc) y Argentina (0,55%; 4,70t/pc). Como se observa, a pesar de que la producción total de CO 2 se la queda Brasil, es la que menos produce per cápita.

Los más y menos sobresalientes en la lucha contra el cambio climático

Los países del espacio postsoviético lideran en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta tendencia podría deberse principalmente al traspaso de energía eléctrica al gas natural —el combustible más ecológico conocido— y la energía atómica, la más eficiente y menos nociva hasta el día de hoy.

Así, de los mayores contaminantes del mundo, Rusia supo reducir sus emisiones de CO 2 en un 25% en las últimas tres décadas. De todas las naciones de la antigua URSS, Ucrania es el país que ha logrado deshacerse de la mayor parte de las emisiones: 74% menos que hace 30 años.

El top-10 de los países que más han reducido sus emisiones de CO2:

Corea del Norte (-75%) Ucrania (-74%) Moldavia (-73%) Armenia (-72%) Georgia (-68%) Letonia (-61%) Lituania (-59%) Kirguistán (-57%) Rumanía (-57%) Tayikistán (-51%)

En las últimas tres décadas, China ha incrementado sus emisiones en un 470% y la tendencia sigue creciendo. Esto le otorga al gigante asiático el primer lugar entre los mayores contaminantes.

Con poco margen le siguen países como la India (+440%), Indonesia (+342%) o Turquía (+278%). Entre los países hispanos, los que más han incrementado su producción de dióxido desde 1990 se ubican Bolivia (+349%), Costa Rica (+302%) o Chile (+277%).