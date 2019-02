Venezuela y el 'manual de estilo' de Occidente

Mientras Moscú apoya plenamente al presidente legítimo, Nicolás Maduro, Washington apuesta por Guaidó. Este hecho convierte a esta situación en especialmente interesante tras haber escuchado durante tanto tiempo las acusaciones contra Rusia por su presunta intromisión en los asuntos internos de varios países, incluidos asuntos europeos, por citar algunos ejemplos.

Los interesados todavía están buscando pruebas o 'huellas' de las 'actividades maliciosas' de Moscú. Tampoco se sabe cuál ha sido el resultado de estas presuntas interferencias, pero los medios internacionales aprovechan cualquier excusa para seguir haciendo ruido.

Y ahora vemos un intento de interferir en asuntos internos de Venezuela por parte de Occidente: nadie lo oculta, y a ninguno de los medios internacionales que tanto detestan la presunta intromisión de Rusia por todas partes, se le ocurre denunciarlo, o por lo menos constatarlo.

Para encontrar semejante enfoque crítico hay que remitirse a Telesur que destaca la división en la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las posibles soluciones a la actual crisis política en Venezuela. Mientras que algunas naciones europeas y latinoamericanas apoyaron al diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente encargado", Rusia y otros países de diversas regiones reconocieron la soberanía del Estado venezolano y llamaron al diálogo.

Otra vez: lo más curioso es que a ninguno de los políticos o medios occidentales, que con frecuencia hablan de complots rusos por todas partes, se le ocurra pronunciar las palabras 'intromisión' o 'injerencia' en relación a la postura de Occidente respecto a Venezuela.

Para que el enfoque de la situación en Venezuela desde la óptica de Rusia llegue al público europeo, el embajador de la Federación de Rusia en España, Yuri Korchagin, publicó un artículo en el diario español El País.

En este sentido, la óptica rusa respecto la situación en Venezuela parece razonable, más aún porque advierte sobre interferir en asuntos internos de un país soberano, a los Estados que han demostrado mucho empeño en defender que cualquier intromisión es inaceptable. Pero parece que los principales destinatarios del artículo del embajador ruso en España no están de acuerdo.

En tanto, Rusia alertó sobre las consecuencias de una posible intervención militar en Venezuela. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó que una acción bélica sería imprudente, al reaccionar a la advertencia de John Bolton sobre las opciones que baraja EEUU.

Sin embargo, da la impresión de que el derecho internacional es lo último que preocupa a EEUU y sus aliados en el caso de la crisis en Venezuela. Thomas Posado, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad París VIII admitió que "Hay un aire de Guerra Fría", pero "es mucho menos ideológica". "La especificidad de esta crisis venezolana es que hay intereses económicos muy actuales, vinculados al reembolso de la deuda venezolana, de la que ambos países son acreedores", dijo Posado a AFP.

Algunos, como el experto británico Richard Lapper, del think thank Chatham House, consideran que el conflicto en torno a Venezuela no tiene nada que ver con una Guerra Fría, porque no hay una política anticomunista estadounidense como en los viejos tiempos, porque el comunismo ya no existe.

Las preguntas que preocupan en los titulares de algunos medios internacionales confirman semejantes interpretaciones de la crisis venezolana. ¿Está moviendo Venezuela 20 toneladas de oro del Banco Central?, se pregunta la versión en español de la CNN.

Semejantes noticias, ante todo pretenden distraer la atención de problemas y amenazas reales relacionadas con la crisis en Venezuela. Porque hay noticia, y no hay noticia. El diputado de la Asamblea Nacional y opositor José Guerra, denuncia que se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro para ser trasladadas a Rusia. Pero no ofrece ninguna prueba.

Como reconoce el propio presentador de la CNN, el propio Guerra les dijo que era información fidedigna, pero no ofreció ningún detalle. Sin embargo, desde hace varios días el mundo está hablando de "un intento de sacar a Rusia" una parte de las reservas de oro de Venezuela.

Eso, en vez de hablar de si el Parlamento Europeo viola o no el derecho internacional al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. En este sentido, la agencia EFE publicó un artículo titulado "Rusia acusa al Parlamento Europeo de violar el derecho internacional al reconocer a Guaidó".

Desde la perspectiva de los responsables de campañas o guerras mediáticas, se podría concluir que con la crisis en Venezuela ha llegado el momento en el que es imprescindible resucitar el tema de la 'trama rusa' y la presunta intromisión rusa en las elecciones presidenciales en EEUU en 2016. Por lo menos para justificar lo que Occidente en estos momentos está haciendo en Venezuela.

Y la verdad es que lo han intentado, pero sin éxito: no han logrado conseguir nada mejor que volver a hablar sobre la bielorrusa Nastia Rybka [Anastasía Vashukévich] quien hace un año pidió asilo político a EEUU a cambio de información sobre la llamada 'trama rusa'. Así, la CNN tituló uno de sus reportes: "Una joven asegura tener pruebas de la interferencia rusa en EEUU y teme por su vida".

La semana anterior, la agencia EFE publicó un artículo en el que la chica reconocía que todo lo que ha hecho hasta el momento lo ha hecho por razones personales, no políticas. Y la verdad es que daba la impresión de que con esto ya era suficiente, que esta historia había acabado sin resultado alguno. Pero ahora tenemos otra versión. Ahora la joven dice que había dicho que tenía pruebas de la interferencia rusa en EEUU, no porque realmente las tuviera, sino para salvar su vida.

En ambas versiones el resultado es el mismo: la palabra pruebas sólo aparece en el titular. Pero al parecer no les parece extraño a nuestros colegas de los medios internacionales. Lo importante es volver a repetir los nombres del ex jefe de campaña electoral del presidente de EEUU, Donald Trump, en relación con el empresario ruso Oleg Deripaska. Más aun, cuando Rusia está hablando de cosas tan desagradables como la injerencia internacional en Venezuela.

Pero si ponemos atención a la entrevista de Anastasia Vasukevich con la CNN, lo único que confiesa 'en exclusiva' es que teme por su vida: algo parecido ha confesado ya también el autoproclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. Desde esta óptica hay algo que está claro: cabe esperar más 'novedades' sobre la 'trama rusa'.