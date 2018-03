Así es el arma supersónica rusa que no tiene parangón (vídeo)

Algunos críticos occidentales consideraron que el armamento hipersónico, mencionado por el presidente ruso, Vladímir Putin, no era más que computación gráfica. No obstante, el 11 de marzo el Ministerio de Defensa de Rusia estrenó el misil del sistema aéreo de alta precisión.

Los militares rusos llevaron a cabo una prueba exitosa del sistema de misiles Kinzhal (Daga, en español).

© Sputnik/ Alexey Nikolskiy Putin: Rusia prueba con éxito armas aéreas hipersónicas

Cabe recordar que el 1 de marzo, durante su discurso anual ante la Asamblea Federal, el mandatario ruso habló de algunas armas innovadoras de producción rusa. Dicho equipo militar garantiza la capacidad defensiva del país.

Entre la técnica mencionada aparecía armamento hipersónico, en particular, el sistema Kinzhal —jamás anunciado o mostrado anteriormente—. Las declaraciones del líder ruso resultaron ser tan inesperadas que algunos expertos y políticos occidentales cuestionaron la existencia de dicho sistema.

Numerosos medios occidentales especularon que el novedoso equipo militar se podría haber inventado para embellecer el discurso del presidente.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso refutó todas las posibles dudas al publicar un vídeo del ensayo del nuevo misil.

"Algunos piensan que les estamos engañando. No entienden nuestra forma de proceder: cuando el comandante supremo sale para pronunciar un discurso, no dice palabras vacías (…) No es Donald Trump que asegura tener un botón nuclear más potente que el de Kim Jong-un", comentó el experto militar Alexéi Leonkov al periódico Vzglyad.

Más que eso, el arma novedosa no se encuentra en fase de producción, sino que ya está a disposición de las Fuerzas Armadas de Rusia que efectúa los últimos ensayos sobre el terreno.

El Kinzhal es capaz de llevar tanto cargas convencionales como nucleares. El elemento principal del sistema es un misil aerobalístico hipersónico de más de 2.000 kilómetros de alcance. La velocidad máxima del misil supera diez veces la velocidad del sonido y es de entre 10.600 y 12.000 km/h depende de la altura del vuelo.

Pese a su considerable velocidad, el cohete puede maniobrar durante todo el vuelo. El misil está destinado para atacar tanto los objetivos terrestres, como marítimos.

© Sputnik/ Ministerio de Defensa de Rusia Analista militar ruso da las claves del "arma total" de Rusia

El innovador cohete no tiene paralelo en la técnica bélica rusa y la de otros países, al mismo tiempo, el experto militar destaca que el misil 9M723 del sistema Iskander-M —considerado como casi balístico— podría servir de prototipo para los misiles del Kinzhal.

En cuanto a los éxitos de otros países en el ámbito, cabe mencionar que China va efectuando pruebas de misiles hipersónicos de unos 500 kilómetros de alcance, mientras que EEUU no dispone de un programa claro para el desarrollo de armas hipersónicas y reconoce su retraso.

El experto militar destacó algunas capacidades de la novedosa arma. Así, el cohete es capaz de atacar los blancos fuertemente protegidos. Además, ninguno de los sistemas de defensa aérea puede interceptar el misil gracias a su velocidad y maniobrabilidad.

© Sputnik/ Evgueni Biyatov Rusia apuesta por armas hipersónicas de alta precisión

En lo que se refiere a los objetivos principales del sistema, Leonkov prevé que el Kinzhal se utilizará mayoritariamente contra los buques: destructores, cruceros y hasta portaviones. Así el ejército podrá frustrar el despliegue de las fuerzas marinas si los últimos pretenden atacar el territorio ruso.

Además, los militares podrán utilizar el sistema para eliminar los blancos terrestres de mayor importancia como, por ejemplo, aeródromos, bases navales u objetos de infraestructura militar.

El modernizado avión de combate ruso MiG-31 fue escogido como vehículo del Kinzhal, ya que es capaz de alcanzar unas velocidades necesarias para el lanzamiento de cohetes hipersónicos. Esto permite que el cohete no necesite tener un acelerador y, por consiguiente, sea más compacto, según observa al analista militar.

El experto también subraya que el MiG-31 —elaborado con la participación del ingeniero soviético y diseñador del transbordador espacial Burán, Gleb Lozino-Lozinski, y utilizado desde 1981— todavía tiene espacio para la modernización.

El novedoso caza de quinta generación que todavía estaba a prueba, el Su-57, también se consideraba como una posible plataforma para el Kinzhal.

