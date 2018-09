Las dos visiones sobre China: "un socio" para los rusos y "un rival" para las naciones occidentales

Las sociedades occidentales, en general, se mantienen en alerta ante Pekín, mientras los rusos están inclinados a aceptar a los chinos como socios. Lo mismo ocurre al preguntar sobre la valoración de las acciones de China en el escenario internacional, según revelan las encuestas realizadas a petición de Sputnik.

¿Está China creando una nueva alianza contra EEUU?

Pekín hace años se ve criticado por EEUU y sus aliados por numerosas "transgresiones" de los derechos humanos y prácticas comerciales "injustas", a pesar de una enorme presencia de productos chinos en todos los mercados del mundo.

Rusia, a su vez, estrecha sus relaciones con su vecino asiático, alcanzando niveles cada vez más altos de entendimiento y cooperación.

Dos destacadas empresas de estudio de opinión pública, la francesa IFop y la rusa FOM, analizaron cómo los lazos políticos y las posturas de los altos cargos de Francia, Alemania, el Reino Unido, EEUU y Rusia repercuten en las opiniones de la población de estos países en cuanto a China y su impacto en los asuntos globales.

La encuesta, que abarcó a unas 1.000 personas en los cuatro países occidentales y a 1.500 participantes rusos, planteó a los encuestados dos preguntas:

"Según usted, para su país, China es un…" y "¿Cómo valora usted las acciones de China en el escenario internacional?"

Relaciones bilaterales, sin sorpresas

Las opiniones de los países occidentales resultaron bastante homogéneas: los galos (56%), los británicos (40%), los alemanes (41%) y los estadounidenses (55%) demostraron un alto nivel de desconfianza hacia China, calificándola como "un rival" de sus respectivos países.

'Europe first': Merkel y Macron quieren protegerse de China

La opinión contraria la expresaron tan solo un 14-16% de los participantes de Francia, el Reino Unido y EEUU, con una notable excepción de Alemania, donde una cuarta parte de los encuestados (25%) calificó a China como "un socio".

En Rusia, la situación es básicamente inversa, ya que un 50% de los encuestados valoró a Pekín como "un socio" de Moscú.

También, más de un tercio de los británicos (36%) optó por no responder a la pregunta al no tener una opinión clara. En los demás países, solo un 17-21% de los encuestados no tuvo una respuesta.

Los resultados demuestran también una peculiar diferencia respecto al género de los participantes y su nivel de ingresos.

¿Cómo ven los rusos a China?

En los países occidentales los hombres suelen considerar a China como "un rival" con mucha más frecuencia que las mujeres (de la diferencia mínima de ocho puntos porcentuales en Francia a la máxima en el Reino Unido de 16 puntos). En Rusia, es al revés, aunque la diferencia es leve: un 54% de los hombres considera que es un "socio" contra un 47% de las mujeres que opina que es un "rival".

En cuanto a los ingresos, los rusos más solventes ven en Pekín un amigo (59%), mientras que en las clases medias y bajas el porcentaje baja hasta un 48-50%. En Estados Unidos, la relación es contraria: un 62% de los estadounidenses con alto nivel de ingresos ve en China "un rival" contra un 55% de los encuestados de clase media y un 37% de salarios bajos.

Impacto internacional de Pekín

La valoración de las acciones de China a nivel global tampoco trae muchas sorpresas, pero se destaca por importantes porcentajes de gente que no logró tener una opinión definida.

Así, un 59% de los rusos cree que el aporte chino a la agenda mundial es "positivo", mientras que solo el 11% lo ve como "negativo".

Alrededor de una cuarta parte (24-28%) de la población de los países occidentales valora las acciones de Pekín "positivamente", otra vez con una notable excepción de Alemania, donde este porcentaje alcanza un 33%.

En cuanto a la valoración negativa, es prácticamente la misma en las cuatro naciones de Occidente y oscila entre un 44% y un 47%.

Pero también, de una cuarta a una tercera parte de todos los participantes no mostró una opinión definida sobre la cuestión ofrecida. El 23% de los participantes de Alemania eligió esta opción. En los demás países, Rusia incluida, el porcentaje de indecisos se ubica entre un 27% y un 30%.

Rusia y China desafían a Occidente con su 'fortaleza euroasiática'

Paradójicamente, en Rusia las personas con formación superior suelen valorar las acciones de China "positivamente" (un 67%), mientras que los franceses con la misma cualificación suelen tener una opinión directamente opuesta (56%).

Otra peculiaridad revelada consiste en que en las naciones occidentales existe una correlación entre la edad del encuestado y su postura: las personas mayores de 35 años suelen tener una opinión considerablemente más negativa.

De las cuatro naciones de Occidente, solo en Alemania esta diferencia es leve. En Rusia, la grieta generacional prácticamente no se manifestó.

Conclusión

China —la segunda economía mundial, con una enorme población y ritmo de desarrollo— es un foco de atención de otras potencias mundiales.

¿Por qué China está dispuesta a convertirse en la "nación más poderosa del mundo"?

Las posturas políticas de los gobiernos de los países donde se llevó a cabo la encuesta resultaron ser paralelas con las opiniones que llegaron a tener las poblaciones respectivas.

El único país que quizá demostró una flexibilidad poco esperada sería Alemania, que, en comparación con las demás naciones occidentales, fue la más propensa a diferir en su postura de la metafórica línea general de una China 'mala y rival'.

