¿Se está desarrollando en Asia una nueva crisis de los misiles?

El Gobierno de Japón decidió actualizar las instrucciones para alertar a sus ciudadanos con ayuda de los sistemas J-Alerta y Em-Net en caso del lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte.

De acuerdo con las encuestas, la mayoría de los japoneses apoyan el uso de la fuerza en caso de que la amenaza de un ataque militar de Corea del Norte sea inminente. Además, Japón está construyendo búnkeres y se prepara para la Tercera Guerra Mundial.

Las preocupaciones de Japón se deben a la demostración de misiles por parte de Corea del Norte durante un desfile militar, según Vladímir Evséyev, experto militar, entrevistado por Sputnik.

"EEUU ha vuelto a provocar a Corea del Norte. En respuesta, Pyongyang mostró en el desfile una serie de armamento que causó cierta preocupación en Tokio. En particular, se mostró el misil de submarinos Pukguksong-1", explicó.

El experto advirtió que, en esta situación, cualquier provocación hacia Corea del Norte es peligrosa.

"Está claro que Corea del Norte no detendrá su programa, por lo que es hora de empezar las negociaciones para limitar el potencial de misiles nucleares del país. No se trata de la eliminación, sino de una restricción a cambio de unas concesiones importantes. Me parece que solo así se puede calmar la situación", subrayó.

No obstante, otro experto, especialista en asuntos de Japón, Valeri Kistánov, opinó que la amenaza norcoreana en Japón "es claramente una exageración".

"Se están imaginando todo tipo de escenarios apocalípticos. Aunque no hay ninguna lógica en que Corea del Norte decida atacar primero. Para el país, sería simplemente un suicidio", comentó Kistánov a Sputnik.

Al mismo tiempo, el especialista admitió que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, es impredecible, lo que se demuestra en el reciente ataque aéreo de EEUU en Siria y Afganistán.

"Nadie quiere guerra, pero hay una sensación de que todo el mundo se está preparando para ella".

Según Kistánov, a los estadounidenses les gustaría poner fin al régimen de Kim Jong-un y poner en su lugar un régimen pro-Washington.

"Su objetivo es controlar de forma segura toda la península y colocar sin obstáculos armas estratégicas estadounidenses; no solo en el sur de la península de Corea, sino también en el norte cerca de la frontera de China. Básicamente, usar la península de Corea para presionar a China", explicó.

Sin embargo, el especialista en Corea Gueorgui Toloraya opinó que no existe una amenaza inmediata de una colisión entre las grandes potencias.

"Nadie va a iniciar una guerra mundial debido al programa nuclear de misiles de Corea del Norte. Esto no es Irak, ni Libia, ni siquiera Siria. El posible daño de la respuesta es demasiado grande, lo que no permite a los estadounidenses tomar esta medida".

Por lo tanto, todas las acciones actuales de EEUU, según Toloraya, direccionadas a presionar a Corea del Norte es un intento de asustar y chantajear a China con el fin de que tome algunas medidas respecto a Corea del Norte.

"Su objetivo es que, en esta competencia geopolítica con EEUU, Pekín finalmente reconozca el derecho indiscutible de los estadounidenses a actuar en esta región según su propio parecer".

Mientras tanto, la popularidad de Shinzo Abe, primer ministro nipón, está creciendo en el suelo fértil de una amenaza externa.

"Creo que el primer ministro Abe está simplemente usando esta amenaza con el fin de justificar el crecimiento de las capacidades militares y para acabar con una Constitución pacifista impuesta a Japón después de la Segunda Guerra Mundial", señaló Valeri Kistánov.

No obstante, incluso un conflicto armado no nuclear traería a Japón muchas consecuencias negativas, puesto que decenas, o quizás, cientos de miles de refugiados huirán en todas las direcciones, especialmente Japón.

"Por cierto, los japoneses ya están considerando este escenario. Dicen que hay que prepararse para acoger a los refugiados de Corea del Norte en caso del colapso del régimen", observó.

