Presidente de Ecuador hace balance del primer año de gestión

El Gobierno "ha dado pasos firmes para recuperar la democracia y reinstitucionalizar el país, así como para sentar los cimientos de la reactivación productiva, la economía y el desarrollo social, con empleo digno, educación, salud e innovación en áreas claves", aseguró el jefe de Estado en un comunicado divulgado por la Presidencia.

© REUTERS / Mariana Bazo Unas 900 personas participarán en el primer informe de gestión del presidente de Ecuador

Asimismo, resaltó que la transparencia y la honestidad "han marcado el trabajo" de los primeros 365 días de su administración, pues "se hizo efectiva la lucha integral contra la corrupción, facilitando a las instituciones de justicia y control ejercer sus competencias en total libertad e independencia de funciones".

Otro de los temas que puso en relieve el mandatario en el texto difundido este jueves es que Ecuador "se reconcilió luego de diez años de constante confrontación y polarización social" tras el Gobierno del expresidente Rafael Correa, que estuvo al frente del país entre 2007 y 2017.

A decir de Moreno, el diálogo que impulsó desde los primeros días "permitió reconciliar al país y ahora el compromiso es seguir escuchando las peticiones para atenderlas, sobre todo las necesidades más urgentes".

Más: Balance de la gestión, a un año de la llegada al poder en Ecuador de Lenín Moreno

© AFP 2018 / Rodrigo Buendia Presidente de Ecuador insta a empresarios a repensar el socialismo

Apuntó además que "el valor de la palabra fue recuperado" y que todo lo que se ofreció "se va cristalizando para el beneficio colectivo; cuidando y administrando responsablemente cada centavo del pueblo ecuatoriano, priorizando los sectores sociales y comúnmente invisibilizados".

El Gobierno Nacional enfatiza en que está abierto a las críticas y sugerencias, pues estas "se convierten en herramientas útiles para lograr el éxito de la actual administración que, a su vez, desencadena en triunfo de todo el país".

Además el mandatario de Ecuador declaró en su primer Informe a la Nación que no le interesa ser recordado como el mejor presidente de la historia del país, sino que sean las instituciones las recordadas por su trabajo, y destacó como uno de sus mayores logros la recuperación de la libertad.

"No quiero ser el mejor presidente de la historia, no me interesa ser el mejor presidente de la historia, lo que quiero es que nuestras instituciones sean las mejores de la historia, que funcionen libres, autónomas", dijo el jefe de Estado en su discurso.

Asimismo, resaltó la recuperación de la "libertad" durante su primer año de mandato, algo que se logró "con bastante esfuerzo (…), al igual que la tolerancia, que el respeto, al igual la alternabilidad".

En ese sentido, recordó que para su Gobierno la democracia "no es un palabra ni una bandera", sino "una promesa de convivencia, la mejor que hasta ahora ha inventado la humanidad".

Pidió además a sus conciudadanos no ser insensibles ante la corrupción ni ante "la congoja al sufrimiento" y anunció que se iniciará una campaña nacional de amabilidad para recuperar algunos de los valores "perdidos".

Moreno aprovechó para recordar que al llegar al poder descubrió que "la mesa estaba vacía", que "se llevaron todo", en referencia al Gobierno de su antecesor, Rafael Correa (2007-2017), que ha sido señalado por varios casos de corrupción.

"Hago un esfuerzo para pensar que no lo hicieron intencionalmente", apuntó al tiempo de insistir en que "nos maquillaron las cifras, los montos, las encuestas y hasta las proyecciones".

Como una de sus principales estrategias de trabajo enunció la implementación del diálogo continuo con todos los sectores e instó a sus ministros a reconocer que "el diálogo no es un sitio al que se llega", sino un camino de transitar permanente".

"Quiero que este presente sea el mejor momento de nuestra historia, ha sido un año de poner la casa en orden, de limpiarla, de arreglarla para que todos podamos vivir en paz", añadió.

Según sus datos, durante el último año tuvieron lugar 444 diálogos con participación de más de 30 mil representantes de 6.700 organizaciones de la sociedad civil.

Este 24 de mayo, el jefe de Estado dio su primer Informe a la Nación desde el legislativo, una práctica habitual desde que Ecuador retornó a la democracia en 1979 en la que cada presidente resume su gestión durante el último año.

Moreno asumió el poder el 24 de mayo de 2017 y estará en funciones hasta 2021.