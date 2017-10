Trudeau: Canadá no abandonará negociación de TLCAN ante propuestas de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Canadá no abandonará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante una propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, de introducir una "cláusula de caducidad", para terminar y renovar el acuerdo cada cinco años, declaró el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de visita en México.

"No vamos abandonar la mesa de negociación teniendo en cuenta las propuestas, sino que las vamos a debatir (…), no vamos a reaccionar a las ideas en las que no estamos de acuerdo", dijo Trudeau a una pregunta sobre esas propuestas, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional.

Un periodista preguntó al primer ministro canadiense sobre una propuesta de una "cláusula de caducidad" para que el TLCAN expire en cinco años, a menos que las partes acuerden extenderlo, que, según versiones de prensa, presentaron los negociadores estadounidenses en la cuarta ronda que se celebra en Washington.

Las tratativas en marcha "son para mejorar un acuerdo, para crear beneficios de nuestros ciudadanos", prosiguió Trudeau.

Además de la llamada cláusula "Sunset" para finalizar el pacto vigente desde 1994, que según la agencia financiera Bloomberg, propuso EEUU para que los tres países tengan la posibilidad de renovarlo cada cinco años, los mandatarios fueron interrogados sobre la posibilidad de reemplazar el pacto por acuerdos bilaterales como sugiere Trump.

El primer ministro de Canadá añadió que "estamos hablando de cómo mejorar y modernizar un acuerdo en vigor de casi 25 años, (…) nos tomamos este proceso de manera seria y diligente, tendremos en cuenta las propuestas en la mesa y continuaremos trabajando de manera responsable".

El líder del Partido Liberal canadiense abundó que "existe la posibilidad de crear éxito para los ciudadanos de los tres países y demostrar que América del Norte puede trabajar de manera conjunta y ser competitiva en la economía mundial".

De manera enfática, Trudeau reiteró que "estudiaremos las propuestas en la mesa muy en serio y propondremos nuestras propias mejoras".

La respuesta de México

Por su parte, Peña Nieto dijo que México espera "encontrar la sincronía, la armonía y el entendimiento para lograr un nuevo acuerdo moderno, actualizado, que incorpore los elementos que hace 23 años se contemplaron, como el comercio electrónico, y el tema ambiental y laboral".

En cuanto a las propuestas de Trump, se refirió a la reunión que el jefe de la Casa Blanca sostuvo con Trudeau el 11 de octubre en Washington: "lo que recogí del encuentro es la posibilidad de encontrar una forma imaginativa y constructiva que nos permita alcanzar este propósito".

El mandatario mexicano afirmó también que "más allá de las versiones pesimistas que buscan meter rispidez al proceso de negociaciones, estaría más atento a lo que ocurra en la mesa de negociaciones".

Sobre las declaraciones de Trump de acabar con el pacto y las versiones filtradas, refirió que "cualquier posición fuera de las mesas es especulación".

Los tres países, dijo en su mensaje a los medios, "estamos siendo compañeros en este viaje de renegociación para que el acuerdo beneficie a las tres partes" y sea un resultado "ganar-ganar-ganar".

En el encuentro de la tarde del jueves los mandatarios evaluaron "el avance del proceso de las tres naciones participantes, trabajaremos para llegar a una actualización positiva", prosiguió el presidente mexicano.

En una valoración de toda la relación bilateral añadió que "mucho más allá de la región norteamericana, valoramos la defensa del libre comercio y la pluralidad de nuestra sociedad".

El líder mexicano mencionó que más de 3.600 empresas canadienses convierten a ese país en el tercer socio comercial y la cuarta fuente de inversión extranjera directa para México.

Ambos líderes agradecieron la solidaridad mutua que compartieron ante los terremotos que sacudieron a México en septiembre pasado y los incendios del año pasado en Canadá, al hablar en el acto celebrado en el patio central del palacio, donde asistieron decenas de socorristas enfundados en uniformes amarillos.

Peña Nieto mencionó que más de 20.000 trabajadores agrícolas mexicanos son contratados por granjas canadienses anualmente, como parte del programa de trabajadores agrícolas temporales, que acordaron extender.

El intercambio comercial entre los dos países fue de más de 20.000 millones de dólares en 2016: las importaciones mexicanas de Canadá aumentaron de 1.200 millones de dólares a 9.600 millones de dólares entre 1993 y 2016, casi nueve veces más.