¿Qué es y cómo se celebra el Día del Estado Plurinacional en Bolivia?

El 22 de enero en Bolivia es un feriado especial: se celebra el Día del Estado Plurinacional, instaurado en 2009 por el expresidente Evo Morales (2006-2019). Es la fecha en la cual se recuerda que el país dejó de ser una república para convertirse en un nuevo formato de nación, capaz de incluir a sus 36 pueblos indígenas con los cuales se emparenta el 41% de la población, según el censo de 2012. Pasados más de 10 años desde que rige el trascendental nuevo paradigma, ¿qué cambió y qué sigue igual?

La nueva Constitución, con la cual se pretendió "refundar" Bolivia, fue un anhelo de décadas de los pueblos indígenas, que durante siglos tuvieron que padecer estructuras de Gobierno impuestas, como ocurrió durante las épocas colonial (mediados del siglo XVI hasta 1825) y republicana (1825-2009).

El movimiento indígena que impulsó el nuevo modelo de Estado se originó en el oriente boliviano. Guaraníes, ayoreos, guarayos y chiquitanos, quienes mayormente trabajaban de peones o incluso eran esclavizados en haciendas, comenzaron a reunirse y debatir sobre sus situaciones. Así conformaron las primeras organizaciones indígenas, a escondidas de los patrones, hacia la década de 1970.

José Bailaba es un dirigente histórico del pueblo chiquitano, en el departamento de Santa Cruz (al este del país). En 2006 fue llamado a integrar la Asamblea Constituyente, como parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que tenía la mayoría de las y los 255 asambleístas.

Bailaba recordó que en los 70 "empezamos a escarbar la historia. Y resulta que no estábamos reconocidos por el Estado y mucho menos por la Constitución. Desde ahí surgió la idea de crear una organización".

¿Qué fue la marcha de 1990 en Bolivia?

Los cuatro pueblos cruceños se encontraron con los indígenas del departamento amazónico de Beni. Unieron fuerzas y en 1990 marcaron un hito al realizar su primera marcha, que recorrió más de 600 kilómetros sobre barro y nieve. Caminaron desde la capital de Beni, Trinidad, hasta llegar a la ciudad de La Paz, sede del poder político.

"Partimos con el eslogan de 'Tierra, Territorio y Dignidad'. Así pudimos ser reconocidos públicamente, a partir de la cobertura que tuvimos de medios bolivianos como del mundo entero. Creemos que fue la única forma que teníamos para decir que también nosotros somos parte de Bolivia y somos tan humanos como cualquier otro ser humano", dijo a Sputnik el líder chiquitano.

Tras 34 días de marcha, llegaron a su destino. La visibilización de su reclamo llevó al entonces presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) a firmar varios decretos que reconocían derechos ancestrales, así como la autoridad de los indígenas para administrar sus territorios.

Con el cambio de milenio, "hemos pensado: 'Sí, estamos organizados. Sí, estamos visibilizados. Pero todavía nuestras demandas no han sido escuchadas'", dijo Bailaba. Entonces las organizaciones indígenas se juntaron con campesinos y obreros de los departamentos de las tierras bajas. Así

"Allí hemos empezado a elaborar propuestas de Constitución y de lo que podía ser la Asamblea Constituyente. Creíamos que se podía elaborar una nueva Constitución, en la que todos participemos y todos tengamos el mismo derecho", recordó el experimentado dirigente.

Este primer borrador, que terminaría convirtiéndose en la actual Constitución, fue avalado por el Pacto de Unidad, integrado por las cinco confederaciones indígenas campesinas de Bolivia: la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB, a la cual pertenece Bailaba); el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ); la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUCB); la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS). Estas son las bases del expresidente Morales. Especialmente las organizaciones campesinas.

La cocina de la nueva Constitución

El abogado Leonardo Tamburini era director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) durante los años en los cuales se desarrolló la Asamblea Constituyente. Como esa Organización de la Sociedad Civil (OSC) daba asesoramiento a los pueblos originarios del oriente, participaba de las reuniones para definir aspectos clave del nuevo texto constitucional.

Para el constituyente chiquitano, "es muy enorgullecedor haber participado desde el inicio de esta construcción que es el Estado Plurinacional. Porque desde la Asamblea hemos dicho que Bolivia ya no tiene que ser república, sino un Estado Plurinacional donde todos participemos y donde todos seamos reconocidos".

Tamburini recordó que en ese momento había propuestas de constitucionalistas provenientes de España y Alemania. "Había un montón de propuestas. Pero en una reunión con las organizaciones, Evo dijo: 'Nosotros venimos de las organizaciones, por lo tanto nuestra propuesta tiene que ser de las organizaciones'. Dejó todos los proyectos de lado y se dio el mandato a la Asamblea de que se trabaje con el texto de las organizaciones, como base para la nueva Constitución", dijo el letrado nacido en Bahía Blanca, Argentina.

Bailaba está muy conforme con el resultado del texto constitucional en cuya elaboración participó. Pero si hoy no se lo respeta o no se lo aplica, "también es en parte culpa de nosotros mismos, de nuestra dejadez, para que no funcione en su plenitud".

Día del Estado Plurinacional, un feriado para la integración

El Estado Plurinacional quedó inaugurado el 22 de enero de 2009, luego del referéndum en el cual fue aprobada la actual Constitución con el 61,43% de votos.

"En este momento se fundaron los pilares normativos del Estado Plurinacional, que se fueron complementando con las leyes orgánicas, que son la Ley del Órgano Judicial, la Ley Orgánica Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que han sido trabajadas en 2010", dijo a Sputnik Javier Aguilar, politólogo que acaba de publicar el libro El indianismo como enfoque decolonial: La propuesta de Fausto Reinaga.

"Si hacemos un análisis reflexivo de estas cinco leyes orgánicas, vamos a notar que todavía están sujetas a ese canon de pensamiento occidental, en el fondo y forma de las leyes", dijo Aguilar. "Pero lo más trascendente de este Estado Plurinacional no son las nuevas reglas que rigen instituciones. Lo son la inclusión de las relaciones de pertenencia, por vínculos de identidad, formados por esta comunidad política que no había sido considerada a la largo de la historia de Bolivia", explicó.

Y aseguró que desde el 22 de enero de 2009, "el Estado Plurinacional funda sus bases en esta comunidad política, aunque todavía falta trabajar en la ampliación de derechos de la ciudadanía, con reconocimiento a la diversidad identitaria y cultural".

Según Aguilar, "el Estado Plurinacional tampoco niega los derechos individuales heredados del liberalismo político occidental, fundados con la República. Pero incluye los derechos colectivos, que es lo fundamental de este nuevo Estado. Es una Bolivia basada sobre las 36 naciones indígenas, pero que también aglutina a otros sujetos".

Durante los últimos años de gobierno de Morales, las organizaciones indígenas entraron en crisis, se enfrentaron, se debilitaron y se dividieron. Algunas comunidades siguieron apoyando al Gobierno del MAS. Pero otras lo enfrentaron y terminaron, en muchos casos, en brazos de partidos opositores. Las intenciones del expresidente de realizar proyectos productivos y obras en territorios indígenas y áreas protegidas fueron el eje de esta ruptura.

Con la presidencia de Arce, luego de haber sufrido 2020 bajo un régimen de facto, en las organizaciones hay disposición para volver a unirse y recuperar el vigor de las décadas pasadas. "En la vida, así como en la construcción de cualquier desafío político, siempre hay altas y bajas. Eso no quiere decir que también hay que desmayarse. Hay que ser firme, hay que ser fuerte, hay que tener ese coraje y tener moral para continuar, sin debilitarse ni caer por el suelo", sostuvo Bailaba.