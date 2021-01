Vicepresidente de Brasil se desmarca de Bolsonaro y se vacunará contra el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El vicepresidente brasileño Antonio Hamilton Mourao aseguró que sí se vacunará contra el COVID-19, al contrario que el mandatario Jair Bolsonaro, quien repitió en varias ocasiones que no piensa hacerlo.

"[Pretendo vacunarme] cuando me toque; yo soy del grupo dos según el plan [del Ministerio de salud], no voy a colarme en la fila, a no ser que sea propagandística", dijo el vicepresidente a preguntas de los periodistas, refiriéndose a la posibilidad de vacunarse antes de lo previsto para dar ejemplo y animar a la población, según recoge el portal G1.

Mourao pasó los últimos días aislado en su residencia oficial con síntomas leves del COVID-19 y se reincorporó al trabajo este lunes 11 de enero.

Bolsonaro, que contrajo la enfermedad en julio del año pasado, asegura que no se vacunará porque ya tiene anticuerpos, a pesar de que los especialistas remarcan que todos deben inmunizarse, también los que ya se contagiaron.

Brasil aún no tiene una fecha para el inicio de la vacunación porque ninguna vacuna fue registrada todavía por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), aunque las autoridades confían en que la luz verde tenga lugar en los próximos días.

Las dos vacunas que podrían ser las pioneras en Brasil son la "Coronavac", elaborada por el laboratorio chino Sinovac (que en Brasil produce el Instituto Butantan de Sao Paulo), y la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que en Brasil coordina la Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro.