AMLO afirma no tener "ninguna diferencia" con Joe Biden

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene ninguna diferencia con el "posible" mandatario electo de EEUU, Joe Biden.

"No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden, ningún problema con él, incluso lo conocí hace ocho o diez años; no tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato Biden", señaló el jefe de Estado en conferencia de prensa.

López Obrador afirmó que su decisión es de "actuar con prudencia" hasta el dictamen de las autoridades, "entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en EEUU".

"Eso de pronunciarnos es como si fuéramos jueces electorales, si nuestra Constitución establece que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos", agregó.

Asimismo, expresó que no debe haber ninguna preocupación sobre el futuro de la relación bilateral con el país vecino.

"No, ningún problema, tenemos que actuar con responsabilidad, con respeto, piensen que unos votaron por un partido otros por otro partido, ¿por qué vamos a actuar con imprudencia ?", interrogó.

Afirmó que el proceso legal y electoral "no termina", y recordó su experiencia en su primera campaña de 2006, cuando asegura que sufrió un "fraude electoral".

"Además, nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, esperar no significa que nosotros vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que resolver la autoridad competente o los jueces en EEUU", subrayó.

Al mismo tiempo, reseñó que en las elecciones mexicanas de hace 14 años, algunos gobiernos felicitaron a su rival Felipe Calderón, que ganó la presidencia tras un prolongado litigio ante el tribunal electoral (2006-2012).

"Recuerdo que en 2006, también por la política de los diplomáticos (…), armaron todo para que empezaran a llover las felicitaciones y se dio el caso que todavía no se contaran los votos, no había una decisión en México y el presidente [español, José Luis Rodríguez] Zapatero [2004-2011] ya estaba felicitando a Calderón, una imprudencia".

Enseguida preguntó: "¿por qué no esperar, cuál es la prisa?, van a terminar los conteos estatales".

Indicó que si hay impugnaciones del resultado, como las que hace el presidente Trump "hay instancias legales que van a decidir"

"Puede llegar, no estoy diciendo que así vaya a ser, puede resolver la Corte [Suprema], ya lo hicieron en un tiempo, ya se terminó la cuestión electoral, no hay ninguna impugnación o recurso pendiente reconocemos y buscamos mantener una muy buena relación con el gobierno de EEUU", puntualizó.

Finalmente, en su larga respuesta sobre el tema, recordó que las autoridades mexicanas "llevamos muy buena relación con el Gobierno del presidente Donald Trump, porque ha habido una relación de respeto, de no intervención".

Por el momento, no hay un resultado oficial de las elecciones presidenciales de EEUU, pero ante el anuncio que hicieron los medios de comunicación sobre los resultados, Joe Biden ya se proclamó presidente electo e inclusive recibió una ola de felicitaciones de varios líderes mundiales.