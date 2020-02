Canciller mexicano apoya al paro "Un día sin mujeres" criticado por el Gobierno

"Evidentemente, lo que se está convocado para el día nueve (de marzo) es algo que no solo debemos ver con respeto a la libertad de expresión, porque son nuestras compañeras las que van a decidir esto, sino más allá, verlo con una simpatía profunda porque hay una empatía de causa, tienen absoluta libertad", expresó el jefe de la diplomacia, al final de un acto contra el acoso sexual.

El paro con las leyendas #UnDíaSinNosotras o #UnDíaSinMujeres, fue convocado por un colectivo feminista de Veracruz, puerto industrial en costas del Golfo de México, llamado "Brujas del Mar", para la jornada siguiente al Día Internacional de la Mujer.

Ebrard dijo que el "carácter feminista de la Cancillería" lo elevaría al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), si México logra en junio el asiento no permanente para representar a los países latinoamericanos.

"Queremos que la ONU adopte una perspectiva feminista como la de México, no me refiero solo a los objetivos ya incluidos, sino a la perspectiva primordial de todas las acciones de la ONU, a eso vamos al Consejo de Seguridad", expresó el canciller.

La postura de Ebrad contrasta con la del propio López Orador, que denuncia que el paro hay "mano negra" de las fuerzas opositoras, que engloba sin distinción con el calificativo de "conservadores".

"El machismo y los que discriminan están en los conservadores, que todo el mundo se manifieste, es un derecho (…), lo único que planteamos es 'no a la violencia'; si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas es inmoral meterse en un movimiento legítimo", dijo el mandatario el miércoles.

El mandatario aludió así a protestas recientes de feministas, que él considera "violentas", ocurridas ante el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y su residencia oficial.

Contra el acoso sexual

Ebrard firmó poco antes el pronunciamiento "Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual", que corresponde a nuevo protocolo que entró en vigor el pasado 17 de febrero en la cancillería.

"Si somos un gobierno feminista, si queremos transformar la sociedad, no podemos tolerar que se haga difuso el tratamiento respecto al hostigamiento sexual y al acoso sexual", expresó el alto funcionario.

El jefe de la diplomacia mexicana dijo que "hostigamiento o acoso es motivo de pérdida de la confianza" en su despacho.

Enfatizó que "no se puede cambiar la sociedad si no logramos una igualdad sustantiva, no se puede".

Recordó que en su discurso ante la Asamblea General de la ONU dijo que el Gobierno de México "es feminista, porque sostiene y promueve una gran transformación social (…) todo lo que vaya contra la igualdad sustantiva nos ofende y también nos convoca a tomar acciones".

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, organismo autónomo que regula acciones de diversas cámaras del sector privado, ya se sumó al paro nacional de mujeres convocado para el lunes 9 de marzo como una forma de protesta ante el aumento de los feminicidios y la violencia contra la mujer en el país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana también anunció que se suma y solidariza con la iniciativa, ante "el grave problema que viven las mujeres" en un país donde cada día son asesinadas entre nueve y 10 de ellas.

Los casos de feminicidio crecieron 137% en los últimos cinco años en este país; y en 2019 se abrieron casi 3.800 investigaciones por feminicidios, pero solo la cuarta parte culminó con un procesamiento.