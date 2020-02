Cúpula empresarial mexicana apoya el paro 'Un día sin nosotras' del 9 de marzo

"Confiamos en que las empresas serán empáticas con las mujeres que decidan ausentarse de sus puestos de trabajo el día 9 de marzo, facilitando todos los elementos necesarios para su participación en el paro convocado", dijo el CCE en un comunicado.

El paro, con la leyenda "Un Día Sin Nosotras", fue convocado por un colectivo feminista de Veracruz, puerto industrial en costas del Golfo de México, llamado "Brujas del Mar" para la jornada siguiente al Día Internacional de la Mujer.

La Confederación Patronal de la República Mexicana también anunció que se suma y solidariza con la iniciativa, ante "el grave problema que viven las mujeres" en un país donde cada día son asesinadas entre 9 y 10 féminas.

Por ello, "quienes decidan unirse al paro nacional #UnDíaSinMujeres y #UnDíaSinNosotras, contarán con el respaldo institucional para hacerlo", anuncia un posicionamiento de la patronal.

#UnDíaSinMujeres denunciará la violencia de género. En @Coparmex nos sumamos a este reclamo por la seguridad y la igualdad; y expresamos nuestro compromiso para atender nuestra responsabilidad en la Empresa. pic.twitter.com/elmUt3t18r — Coparmex Nacional (@Coparmex) February 24, 2020

El CCE dijo por su parte que la grave crisis de violencia que viven las mujeres en este país, se manifiesta en "los crecientes índices de abuso, acoso y feminicidios cada vez son más generalizados, y que llegan ya a menores de edad, y son absolutamente inaceptables".

El CCE considera que "la respuesta de las autoridades en los últimos años no ha sido adecuada, ni suficiente".

La cúpula empresarial propuso medidas para proteger a las mujeres al interior de las empresas , "convirtiéndolas en espacios seguros y libres de violencia", con un sistema interno de denuncia y campañas de internas de prevención.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que las mujeres que se manifiesten "tienen todo su derecho, son libres, nuestro Gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas".

"Para sacudir al país este 9 marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras", escribió.

La secretaria federal de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, avivó la polémica con un mensaje en su cuenta de Twitter el fin de semana pasado, en contra el paro.

"Mejor un paro de hombres. Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", dijo la encargada de vigilar el desempeño de los funcionarios federales.

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020

Los casos de feminicidio crecieron 137% en los últimos cinco años, según datos oficiales

En 2019 se abrieron en México casi 3.800 investigaciones por feminicidios, pero solo la cuarta parte culminó con un procesamiento.