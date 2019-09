Movilizaciones en Ecuador contra el FMI, los despidos masivos y la privatización

"El objetivo de esta marcha es por los masivos despidos y el acuerdo con el FMI; los empresarios y el Gobierno tratan a los trabajadores como si fuéramos los culpables de la crisis económica y de los baches políticos. Nosotros no somos los culpables, no somos los que hemos administrado a las empresas para que nos responsabilicen. Detrás de esto está una privatización, que ellos disimulan con la palabra 'concesión'", sostuvo el dirigente a Sputnik.

Tatamuez aseguró que de las movilizaciones participarán varios sindicatos, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, estudiantes, docentes y jubilados, entre otros.

"Aquí no sólo son los sindicatos, también son las amas de casas, los intelectuales, los indígenas, estudiantes, maestros, los ambientalistas y otras organizaciones más. Los problemas de la defensa de la soberanía de los pueblos no sólo atañe a los movimientos sindicales, porque es la defensa de la patria, de la soberanía y de la seguridad social", dijo el presidente del FUT.

En los últimos meses el Gobierno ha tratado de privatizar las áreas "más estratégicas e importantes" para el país, como son las empresas eléctricas, telefónicas y el petróleo, opinó Tatamuez.

El 29 de agosto el Gobierno lanzó una convocatoria para una concesión de proyectos energéticos y el 4 de septiembre se informó que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones ya está cerca de llegar a un acuerdo con una firma privada.

Asimismo el ministro de Energía, Carlos Pérez dijo a El Comercio el 17 de agosto que lo que pretende el Gobierno también es concesionar la Refinería Esmeraldas a causa de problemas de "ineficiencia" y "contaminación".

"Nuestra propuesta es que si quieren concesionar hagan consulta popular para que los ciudadanos decidan. Nosotros sí nos damos cuenta. Argentina está tan jodida, porque ha privatizado todo y siguió las recetas del Fondo Monetario Internacional. El pueblo es el que sufre y el que paga", señaló Tatamuez.

El dirigente añadió que el reclamo con el FMI se debe a que propone una "flexibilización laboral".

El organismo de crédito aprobó en marzo un préstamo de 4.200 millones de dólares para apoyar las políticas económicas impulsadas por el Gobierno que preside Lenín Moreno para los próximos tres años.

El riesgo país de Ecuador cae 298 puntos tras acuerdos con el FMI y el Banco Mundial https://t.co/yLRP7wQ8fa — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 17, 2019

​En Ecuador están en marcha tres reformas laborales: una propone aumentar la jornada laboral de ocho horas a doce para que el trabajo se pueda realizar en tres días y medio durante la semana; otra extiende los periodos de prueba de tres meses a tres años, y la última pretende eliminar un impuesto de 35% que se aplica actualmente a los empleadores para los contratos temporales.

"El FMI de inicio, que es lo más infame, pone flexibilización laboral. Nosotros al Gobierno le planteamos que si quieren flexibilizar, primero el pueblo tiene que discutir cómo evaden los ricos los impuestos y cómo sacan la plata afuera (...) Además, estamos reclamando que se rescate nuestro seguro social", señaló Tatamuez.

El dirigente dijo además que esta movilización también es para preparar una futura huelga en caso de que el Gobierno ignore los reclamos.

"Cuando los gobiernos son sordos, al pueblo le quedan las calles y la propuesta popular. Además, quiero decir que estamos trabajando en una ley de trabajo y de seguridad social. Nosotros no queremos leyes sólo para nosotros. Tampoco queremos que sea sólo para el Gobierno y para los empresarios. Queremos que sean leyes para Ecuador. Nosotros creemos en la paz, pero una paz en donde no nos pisoteen, que sea con respeto y con derecho a la defensa de la democracia. No estamos defendiendo a grupitos sino al país", agregó.

Esta no es la primera vez que se producen movilizaciones en Ecuador contra el Fondo Monetario Internacional; el 28 de agosto la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro realizó una masiva protesta.

Asimismo, el 15 de julio los trabajadores, campesinos e indígenas iniciaron un paro nacional de cinco días contra el Gobierno y el 6 de ese mismo mes varios sindicatos realizaron protestas contra las tres reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo en el marco del acuerdo con el FMI.

El ministro de Trabajo, Andrés Madero, explicó que el objetivo de estas propuestas es la dinamización del mercado para generar mayores fuentes de empleo y que se incremente la productividad de las compañías.