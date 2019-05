¿Qué opinan los venezolanos acerca de si los comicios parlamentarios resolverían la crisis?

CARACAS (Sputnik) — La propuesta de adelantar las elecciones del parlamento en Venezuela, en medio de un posible diálogo entre Gobierno y la oposición, podría lograr la estabilidad en el país, según algunos ciudadanos consultados por Sputnik, mientras otros opinaron que no es la solución a la crisis política que enfrenta la nación.

"Este adelanto de elecciones parlamentarias debe acercar el diálogo, diálogo que tanto han pedido ambos bandos y que hoy no se ha cristalizado como tal, este llamado a elecciones considero que va ser la estabilización política que tanto requiere nuestro país", dijo Estrella Peña, de 37 años.

El 20 de mayo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso adelantar los comicios de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de mayoría opositora.

"Vamos a hacer elecciones, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional", indicó el mandatario en un acto de celebración por un año de su reelección como jefe de Estado para el período 2019-2025.

Tres días antes de que el mandatario asomara la posibilidad de adelantar las elecciones parlamentarias había confirmado un proceso de acercamiento con la oposición en Noruega, el cual aseguró que comenzó con "buen pie".

Indira Liendo, residente del estado Vargas (norte), manifestó a Sputnik que unas elecciones parlamentarias no resolverán la crisis política y que por el contrario romperían con el diálogo entre ambos sectores.

"Pienso que no deberían adelantarse, creo que eso rompe totalmente el diálogo porque el diálogo pasa por unas elecciones libres, si él (Maduro) quiere que haya una mediación se tiene que establecer un nuevo Consejo Nacional Electoral y llamar a elecciones libres, pero el problema tampoco se va resolver con unas elecciones de Asamblea Nacional", opinó.

Los comicios del parlamento deberían realizarse a finales del 2020, los últimos se efectuaron en diciembre de 2015, en los que la oposición obtuvo 112 escaños de los 167 puestos dentro del órgano legislativo.

Por su parte, Norka Martínez, empleada de la administración pública, ve necesario que se renueve el parlamento, debido a que a su juicio algunos diputados opositores están involucrados en hechos de traición a la patria, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado el pasado 30 de abril.

"Creo que el presidente quiere adelantar las elecciones porque muchos de esos diputados están involucrados en los sucesos del mes pasado cuando intentaron tumbarlo, y creo que tiene razón, pues no me parece que están en condiciones para estar al frente de un parlamento", indicó.

En ese sentido, el analista e investigador, Vladimir Adrianza, consideró acertada la propuesta del mandatario Maduro, debido a que permitiría medir la cantidad de seguidores que tienen los sectores del Gobierno y de la oposición venezolana.

"Creo que sí por una razón muy simple, eso permitiría ver cuáles son las fuerzas que están en disputa, si tú vas a una elección donde en el parlamento se mida qué es lo que cada quien va a sacar en una elección libre, ahí vas a ver cuánto es el chavismo y cuánto es las diferentes tintas que la oposición tiene, cuánto pesa cada grupo electoralmente", acotó.

Por el contrario, el diputado opositor y miembro de la comisión de Política Exterior del parlamento, Franklyn Duarte, dijo a Sputnik que el llamado a adelantar las elecciones es una estrategia del Gobierno para desviar la atención de la crisis que atraviesa la nación caribeña.

"Eso es un discurso de ellos que viene desde hace tres años y medio, empezaron ellos a hablar de adelantar las elecciones para distraer de la crisis que viven los venezolanos", señaló.

Entre tanto, Adrianza, quien también es profesor de la Universidad Central de Venezuela, criticó que los parlamentarios sean los impulsores de una invasión militar contra el país sudamericano.

"La gente que va a un parlamento es para defender los intereses de la nación desde su perspectiva política, pero aquí lo que se ha visto es que hay un grupo de personas que no entienden que somos una República, de que Venezuela no es una colonia y juegan a intereses extranjeros y esas personas no pueden ni deben estar en el parlamento", acotó.

Por su parte, Duarte aseguró que la Asamblea Nacional culminará su período legislativo el 4 de enero de 2021, y que por el momento solo esperan que se realicen elecciones presidenciales, con las cuales buscarían vencer y sacar al presidente Maduro del poder.

La Asamblea Nacional Constituyente, en lo que va de mayo, le ha quitado la inmunidad parlamentaria a 14 diputados opositores, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, para ser juzgados por conspiración y traición a la patria, tras su presunta participación en el intento de golpe de Estado en contra de Maduro.

Hasta el momento, por ese caso ha sido detenido el primer vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano; mientras otros diputados han pedido protección en embajadas de países sudamericanos y europeos en Caracas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado 23 de enero que desconocía el mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en su lugar reconoció al opositor Juan Guaidó quien se autoproclamó aquel día como presidente encargado del país.