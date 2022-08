https://mundo.sputniknews.com/20220803/ricardo-monreal-el-rebelde-de-morena-que-insiste-en-suceder-la-4t-de-amlo-1128974184.html

Ricardo Monreal, el rebelde de Morena que insiste en suceder la 4T de AMLO

Ricardo Monreal, el rebelde de Morena que insiste en suceder la 4T de AMLO

Fuera de los eventos masivos de su partido y sin ser mencionado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como posible aspirante presidencial... 03.08.2022, Sputnik Mundo

"Voy a luchar dentro de Morena que puedo ganar la candidatura presidencial que he insistido en mantenerme en Morena y lo he expresado contundentemente, hasta el límite de mi dignidad. Cuando eso se rebasa, ya no hay nada que se pueda hace", afirma el político mexicano en entrevista para Sputnik.El senador zacatecano de 61 años marcó aún su distanciamiento con Morena cuando decidió no participar en la elección de consejeros del partido, y la cual quedó enmarcada por los actos de violencia y acarreo de votos.El seis veces legislador afirmó, un día antes de la jornada electoral que la elección ya estaba definida, por lo cual no participaría, por respeto a las bases y fundadores del partido porque no quería que se le involucre en "ningún tipo de circunstancias que se susciten".Monreal Ávila es el presidenciable incómodo de Morena, un militante que denuncia una traición de principios al interior del partido gobernante, pero que al mismo tiempo insiste en competir por la candidatura de un movimiento que él fundó."No tengo escenario B. No tengo una alternativa distinta a la de luchar dentro de Morena. Pero vamos a esperar, faltan meses y tengo muy clara la visión de país que necesitamos. Es más: veo con mucha claridad lo que puede pasar en el país, los grandes problemas que nos vamos a encontrar. Y tengo la posibilidad de solución porque me he preparado tengo 42 años en el servicio público", sostiene.Una vida con López ObradorDesde hace 25 años, cuando el PRI le negó la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, Ricardo Monreal camina de la mano de López Obrador. Ambos iniciaron su carrera en las filas del PRI y ambos abandonaron el barco por las mismas razones: cuando se les negó la posibilidad de ser candidatos a gobernadores.Tras el triunfo de Morena en 2018 y tras no haber conseguido la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, finalmente ganada por Claudia Sheinbaum, Monreal Ávila se volvió el operador político de la 4T en la Cámara Alta y se convirtió en un jugador clave para la negociación con los partidos de oposición que, actualmente, están organizados para no aprobar ninguna iniciativa presidencial.Su papel en el Senado le ha llevado a impulsar y debatir históricas reformas como la de autorizar la actuación de la Guardia Nacional para tareas de seguridad nacional y la posible despenalización de la marihuana en todo México, un hito que el senador espera concretar en septiembre.Hoy, a escasos dos años de concluir el mandato de López Obrador y en medio de una carrera presidencial adelantada, Ricardo Monreal impulsa solo sus aspiraciones presidenciales en el partido que él ayudó a fundar y que le dio la victoria electoral a López Obrador tras 12 años de lucha.¿La historia se repite?Sin embargo, a pesar del panorama complejo, no es la primera vez que Ricardo Monreal juega sus piezas en un partido de Estado alineado a intereses partidistas. Él mismo recuerda bien, entre risas, la "corriente democrática" que surgió en el 1987 dentro de las filas del PRI, militantes rebeldes que intentaban rescatar los principios y valores del partido que gobernó México durante casi un siglo encabezados, entre otros, por Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, otro morenista que con el paso del sexenio ha subido de nivel sus críticas.La corriente democrática, tras la derrota electoral de Cárdenas en el 1988, sería el semillero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización que cobijó a priistas inconformes como Monreal, en el 1998, cuando se le negó la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, y de López Obrador, a quien respaldó en dos elecciones presidenciales luego de darle la bienvenida en el 1994, cuando el PRI le negó la candidatura por el Gobierno de su natal Tabasco.A pesar de la coincidencia histórica, Ricardo Monreal no está seguro si existen las condiciones para que surja una corriente democrática morenista que insista en que el partido perdió el rumbo y que pueda servirle como plataforma política para impulsar su candidatura."No lo sé, no lo he pensado. Pero vamos a esperar, nos falta tiempo para estar señalando, meditando, reflexionando. De momento mi deseo es luchar", comenta el senador.En medio del jaloneo mediático y político de una sucesión adelantada que nos ha dejado a una Claudia Sheinbaum cantando a Juan Gabriel con la guitarra y al canciller Marcelo Ebrard con selfies con su perrito, Ricardo Monreal ha lanzado un rap para hablar de su vida: "El futuro abanderado / sin ser nunca mencionado / aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO".Y, sin embargo, el exgobernador de Zacatecas y exjefe delegacional de la Ciudad de México, niega que esto sea hacerle segunda a esa sucesión adelantada que hoy crítica y considera que forma parte de la estrategia de difusión de su trabajo legislativo.

