El senador mexicano Ricardo Monreal se vuelve 'rapero' en camino al 2024 | Video

Ante el avance de otros presidenciables mexicanos, el senador morenista Ricardo Monreal decidió dar un giro a su campaña de posicionamiento en medios y redes... 11.07.2022, Sputnik Mundo

El llamado Rap Real fue presentado por el legislador zacatecano en sus redes sociales y durante un evento privado que se realizó este 10 de julio en el restaurante El Arroyo, en la Ciudad de México.El video de menos de tres minutos comienza con Monreal Ávila declarando que no le gustan las poses, porque prefiere ser "natural, sin frivolidades", mientras se ven escenas del proceso de grabación y composición de la canción.Tras difundirse la canción, periodistas como Paola Becerra y Gustavo Adolfo Infante expresaron su sorpresa y gusto por la canción, aunque otros usuarios criticaron al senador y consideraron que estaba haciendo el ridículo.Periodistas como Alina Duarte incluso señalaron que Monreal Ávila no respetó la cultura del hip hop por algunas de las frases que utilizó en la canción, aunque personajes cercanos al líder morenista en el Senado como el analista político Gibrán Ramírez defendieron el gusto del equipo de Monreal por este género.Cierran filas con MorealEl lanzamiento del Rap real coincide con un evento que realizó el senador mexicano este 10 de julio, y en el cual miles de sus simpatizantes cerraron filas para apoyar a Ricardo Monreal en su aspiración a ser candidato presidencial de Morena.Durante su intervención, Monreal Ávila reiteró su rechazo al método de encuestas para elegir un candidato, por lo que advirtió que, si finalmente se acepta esta modalidad, él no participará en el proceso interno porque no se prestará a "una farsa"."Lo digo desde ahora para que no haya dudas: si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane, no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia", aseguró el morenista.

