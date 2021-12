https://mundo.sputniknews.com/20211207/en-que-partidos-han-militado-los-aspirantes-morenistas-a-la-presidencia-de-mexico-en-2024-1119073465.html

¿En qué partidos han militado los aspirantes morenistas a la Presidencia de México en 2024?

¿En qué partidos han militado los aspirantes morenistas a la Presidencia de México en 2024?

Morena tiene, hasta ahora, tres cartas fuertes rumbo a la elección presidencial de 2024 en México: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. ¿En qué... 07.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-07T21:02+0000

2021-12-07T21:02+0000

2021-12-07T21:02+0000

américa latina

marcelo ebrard

morena

elecciones presidenciales en méxico (2018)

claudia sheinbaum

méxico

ricardo monreal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1119074687_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_21c0cbf99e2081b8ca7e8176757c50cb.jpg

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el líder de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, son los tres nombres que más fuerte resuenan para ser la opción del partido del presidente López Obrador rumbo a la contienda presidencial. Los tres personajes cuentan ya con décadas de experiencia partidista y en el servicio público en México, pero, ¿quién es que más partidos tiene en su haber? Sputnik te cuenta. Marcelo Ebrard El canciller mexicano, Marcelo Ebrard ha pasado por seis partidos; sin embargo, no en todos ha militado. De 1976 a 1995, el hoy secretario de Relaciones Exteriores militó en el PRI. En 1997, Ebrard llegó a la Cámara de Diputados arropado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo, nunca estuvo afiliado a dicho partido. Ebrard Casaubón formó parte de los fundadores del Partido de Centro Democrático, con el cual fue candidato a la jefatura de Gobierno, proceso al cual renunció y declinó por López Obrador. Entre 2005 y 2015, el actual funcionario federal formó parte del PRD y ese mismo año cambió su afiliación a Movimiento Ciudadano. Desde 2018, Ebrard se unió al proyecto de López Obrador de la mano de Morena. Ricardo Monreal El líder legislativo ha militado en cinco partidos, lo que lo coloca como el aspirante morenista con más "colores" en su carrera. La carrera de Monreal comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido en el que militó por más de dos décadas, entre 1975 y 1998. Tras su paso por el partido tricolor, Monreal pasó a formar parte de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en donde estuvo 10 años, entre 1998 y 2008. Posteriormente, el hoy senador "brincó" al Partido del Trabajo (PT) en donde pasó cuatro años, entre 2008 y 2012. Luego de abandonar el PT, el zacatecano pasó a formar parte de las filas de Movimiento Ciudadano (MC) en donde militó entre 2012 y 2015.Desde 2015, año en el que Morena obtuvo su registro como partido, Ricardo Monreal forma parte del grupo político de López Obrador. Claudia Sheinbaum La que en menos partidos ha militado, pero no por ello significa que no cuenta con una basta experiencia política, es la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. En 1988, Sheinbaum fue una de las fundadoras del PRD, partido al que llegó antes incluso que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue hasta 2014 que la hoy mandataria capitalina abandonó las filas del llamado "Sol azteca" para formar parte del equipo fundador de Morena.

https://mundo.sputniknews.com/20211124/asi-es-como-morena-el-partido-de-amlo-elegira-a-su-candidato-en-2024-1118615797.html

https://mundo.sputniknews.com/20211206/ebrard-le-pisa-los-talones-a-sheinbaum-rumbo-a-la-eleccion-presidencial-del-2024-en-mexico-1119017241.html

https://mundo.sputniknews.com/20211207/ricardo-monreal-mete-el-acelerador-a-la-campana-presidencial-mexicana-2024-1119064266.html

https://mundo.sputniknews.com/20211203/sheinbaum-alcanza-una-aprobacion-de-632-en-ciudad-de-mexico-1118968197.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

marcelo ebrard, morena, elecciones presidenciales en méxico (2018), claudia sheinbaum, méxico, ricardo monreal