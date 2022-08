https://mundo.sputniknews.com/20220803/peru-renuncia-de-primer-ministro-pone-en-jaque-otra-vez-al-gobierno-de-castillo-1128984214.html

Perú: renuncia de primer ministro pone en jaque otra vez al Gobierno de Castillo

En órbita dialogó con el ex secretario de estado Pedro Cateriano sobre la actual crisis política nacional, apenas superado el primer año de Gobierno de Pedro... 03.08.2022, Sputnik Mundo

El primer ministro Aníbal Torres presentó su renuncia a Pedro Castillo, alegando motivos personales.Torres asumió la presidencia del Consejo de Ministros el 8 de febrero y fue el cuarto en ocupar ese lugar en la presidencia de Castillo, quien acaba de cumplir un año de gestión.En ese lapso, los cambios de ministros fueron frecuentes: 59 personas pasaron por diferentes carteras, un fenómeno inédito en la historia del país.De acuerdo con la legislación, la salida de un primer ministro genera la inmediata "crisis del gabinete".Por tanto, los titulares de las 18 carteras deberán dimitir y el jefe de Estado tendrá que nombrar a un nuevo equipo ministerial.El opositor Congreso mantiene una pugna con el Ejecutivo —Castillo no tiene partido político tras renunciar a Perú Libre— e impulsó la destitución al presidente en dos ocasiones por presunta incapacidad moral.Castillo rechaza las acusaciones: "Los medios de comunicación difunden mentiras y noticias falsas, se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar", dijo.Cateriano también destacó que "dentro del propio Parlamento existe un contexto de división, enfrentamientos y acusaciones entre partidos y congresistas", hecho que "afecta a una situación ya crítica y no vista en nuestra historia republicana".Según sondeos, el congreso y el presidente tienen una desaprobación ciudadana cercana o superior al 80%. Sin embargo, no hay movilizaciones ni protestas."En este contexto político, se debería confiar en las tareas de fiscales y jueces en relación con las investigaciones contra Castillo [por corrupción]. El sistema democrático peruano está en proceso de descomposición y hay que confiar en la tarea del Poder Judicial", dijo Cateriano.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la previa a la visita de la jefa de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Japón tras su polémico paso por Taiwán.Por otra parte, el Observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la Economía Mundial propuso revisar las sanciones contra Rusia. Sobre el tema, Sputnik dialogó con el politólogo colombiano Christian Arias Barona, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

