Pedro Castillo y su primer año en la presidencia de Perú: "Veo muy difícil que termine"

De extrema tensión ha sido la tirante relación que mantiene el Congreso de la República con el Poder Ejecutivo del Perú en el primer año de gobierno del presidente Pedro Castillo.La tensión ha quedado de manifiesto en las constantes interpelaciones ministeriales y dos procesos de vacancia presidencial emanados desde el Congreso.En opinión del abogado y analista político peruano Martín Manco, el poco margen con el que Castillo ganó las elecciones —el menor de la historia nacional con menos de 44.000 votos de diferencia— marcó el destino del presidente, "pues era previsible que mucha gente votó, no porque quiera a Castillo, sino porque no querían a Keiko Fujimori en la presidencia, esa es la verdad de todo".Guerra de poderesLa confrontación política entre oposición y oficialismo, reflejada en las pujas entre Congreso y Gobierno durante el primer año de Castillo en el poder, ha dejado un saldo de cuatro ministros censurados por el parlamento.Entre los ministros censurados se encuentran Íber Maraví (Trabajo), Walter Ayala (Defensa), el hoy prófugo Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), y el ministro del Interior, Dimitri Senmache, censurado justamente por "encubrir" la fuga de Silva, a quien la Justicia peruana busca por imputaciones de corrupción en su cartera ministerial.A lo anterior, hay que sumar la renuncia del jefe de Gabinete presidencial Guido Bellido, durante los primeros meses de Gobierno, acusado de "apología al terrorismo", lo que causó una de las primeras crisis políticas en la administración Castillo."Rechazo rotundamente las actitudes malintencionadas y malcriadas en el hemiciclo del parlamento peruano", sostuvo el presidente Pedro Castillo ante la prensa peruana, en oportunidad de la censura ministerial de Senmache."No solamente es que no está capacitado, ahora ha ido a la fiscalía, va a ir a la comisión de Fiscalización. Tiene un montón de investigaciones", señaló a medios locales María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, una de las más férreas opositoras a Castillo.La politóloga María Paula Távara afirmó a medios locales que las interpelaciones a los ministros, "ya sea por cuestionamientos desde que fueron nombrados o por críticas en su gestión, va más allá de la función fiscalizadora del parlamento"."Creo que lo que hemos visto es un uso de las interpelaciones incluso de las censuras más que como ejercicio de control político como arma constante del parlamento cuando los intereses no han correspondido con los particulares de algunas bancadas y algunos parlamentarios", explicó la politóloga.Distanciamiento de Perú LibreSegún Manco, el distanciamiento entre Castillo y su partido Perú Libre es multifactorial y responde a "una línea que ha tomado el presidente de indecisiones graves que las personas comunes y corrientes del país, incluso los que lo votaron ya no lo están apoyando. Hay huelgas, sindicatos saliendo a las calles, paros de transporte".Sin embargo, el abogado y docente de la Universidad Peruana de Integración Global, sostiene que "Perú Libre profundiza una ideología fundamentalista y recalcitrante que colapsó la relación entre el partido y Castillo". Es a raíz de lo anterior que el presiente "renuncia al partido porque quiso coquetear también con la derecha, tratando de mantener el Gobierno poniendo a alguien más hacia el centro".Para Manco, el tema central en la relación de Castillo con Perú Libre, que en la actualidad engrosa las filas de la oposición, "es la incompetencia, él mismo se petardea"."Si hubiera sido un líder, así hubieran habido miles de vacancias, él hubiera sabido manejarlas", enfatiza el analista peruano.Liderazgo de CastilloSegún Manco, a través de la llegada al poder de Castillo, "se buscó un líder, alguien que quiera llevar la conducción de un país, obviando la ideología, pero que lleve el país hacia adelante".El diagnóstico económico de la administración Castillo, según Manco, no dista de las críticas políticas, a un año de alcanzar la testera del Poder Ejecutivo peruano.Para Manco, no ha habido una respuesta a los embates de la pandemia, agravadas por las sanciones luego del inicio de la operación militar rusa en Ucrania. "El alza en los precios de los cereales, de la harina, el petróleo acá en Perú se ha disparado. Obviamente no es una gestión que haya permitido ir en una línea hacia adelante al Perú".

