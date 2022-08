https://mundo.sputniknews.com/20220802/china-en-alerta-maxima-ante-la-provocadora-presencia-de-nancy-pelosi-en-taiwan-1128942465.html

China en alerta máxima ante la provocadora presencia de Nancy Pelosi en Taiwán

China en alerta máxima ante la provocadora presencia de Nancy Pelosi en Taiwán

El Ejército realiza ejercicios militares tras el arribo de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU a la isla. En otro orden, abordamos el debate sobre otorgar una renta básica universal a la población. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El Gobierno chino convocó al embajador de EEUU en protesta por la llegada a Taiwán de la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Esta es la vista de mayor rango a la isla por parte de un funcionario de Washington desde 1997.Pekín confirmó que entre el 4 y el 7 de agosto rodeará la isla con tropas que realizarán maniobras aéreas y marítimas.La cancillería del país asiático calificó la acción como una "importante provocación política", dado que considera a la isla como parte de su soberanía.Por su parte, la delegación norteamericana comunicó "su compromiso inquebrantable en apoyar la vibrante democracia de Taiwán".Frente a la llegada de Pelosi, el gigante asiático pidió a Washington dejar de interferir en los asuntos internos y de apoyar las fuerzas independentistas de Taiwán.El 28 de julio, los presidentes de China, Xi Jinping, y el estadounidense Joe Biden, conversaron telefónicamente sobre Taiwán.En esa instancia, Xi advirtió que el principio de "una sola China" es la base política de las relaciones chino-estadounidenses. En su diálogo, agregó que "quien juega con fuego puede quemarse"."El principal afectado de esta situación es Taiwán, pero hay también otros países asiáticos, como Japón, el cual pocos años atrás era considerado pacifista. Y cada vez tiene una política exterior más asertiva, armándose militarmente, algo impensable. El país tenía una regla, no escrita, que el gasto militar no era más que el 1% de su PBI", señaló el experto.A criterio de Aquino, Tokio incrementará su carrera armamentista, al ver que "China, Rusia y Corea del Norte aumentan su gasto en Defensa".Aquino se refirió a las posibles consecuencias para América Latina de esta escalada en la tensión entre las dos potencias.El economista peruano también recordó el contexto actual de que "la mitad de lo que comercia esta región es con Asia, con países como China, India y Japón. Este es un momento en que la economía mundial no está bien por la inflación, por el conflicto en Ucrania y los efectos de la pandemia".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el debate en países latinoamericanos por las posibles soluciones de otorgar una renta básica universal a la población. Sputnik dialogó con Jonatan Baldiviezo, vocero del Colectivo por el Ingreso Ciudadano Universal, es uno de los impulsores de la medida en Argentina.Por otra parte, seguimos las repercusiones tras la eliminación de EEUU al líder de Al Qaeda en Afganistán, Ayman Zawahiri, en un ataque con dron en Afganistán.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

