La Fiscalía peruana investiga al ministro de Producción y ya son 7 funcionarios en esa situación

LIMA (Sputnik) — El Ministerio Público de Perú (Fiscalía) abrió una investigación al ministro de la Producción, Jorge Prado, por presunto delito contra la... 19.07.2022, Sputnik Mundo

"La fiscal de la Nación [Patricia Benavides, fiscal general] dispuso iniciar investigación preliminar al ministro de la Producción por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública - Negociación Incompatible, en agravio al Estado", indicó la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter.Según la Fiscalía, la investigación se abre por la contratación de un sobrino de Prado para trabajar en el Ministerio de la Producción, algo prohibido por la ley.Además de Prado, otros seis ministros del actual gabinete están bajo investigación fiscal.El titular de Defensa, José Luis Gavidia, es investigado por presunto peculado; el titular de Vivienda, Geiner Lavarado, es investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, falsificación documentaria y delito contra la administración pública.Por otro lado, Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es investigada por presunto lavado de activos por el supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2021 del partido de Gobierno, Perú Libre (izquierda).Asimismo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, es investigado por presunto fraude en la administración pública; Rosendo Serna, ministro de Educación, es investigado por posible negociación incompatible; mientras que la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, es acusada de desacato y disturbios. Investigación al presidente CastilloAdemás, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, rechazó el recurso de nulidad presentado por el presidente Pedro Castillo para cerrar la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias, informó el diario local El Comercio."La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desestimó el recurso de nulidad que presentó el mandatario, a través de sus abogados, con la finalidad de anular la investigación en su contra por los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas", indicó el medio en su página web.El 13 de julio la fiscal general reabrió una investigación contra el mandatario por el supuesto delito de tráfico de influencias a raíz de unos ascensos indebidos de altos mandos militares ejecutados en 2021.En enero de este año, la entonces fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió la investigación por ese caso contra Castillo, pero la suspendió a los pocos días.Ávalos tomó esa decisión al considerar que la Constitución prohibía que a un jefe de Estado se le inicien procesos judiciales durante su mandato, por lo que suspendió la investigación hasta el término de la gestión de Castillo (julio de 2026).La fiscal general, Patricia Benavides, ha ratificado su decisión de incluir al jefe de Estado en la investigación de los ascensos militares pues considera que su acción no viola la Constitución que prohíbe acusar a un mandatario durante su gestión, pero no investigarlo.La investigación reabierta no debe ser confundida con otra que tiene el presidente peruano ante la fiscalía por ser, presuntamente, miembro de una mafia que operaba al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.Dicha organización se habría dedicado a otorgar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.

